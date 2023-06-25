余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

▲余汶燕打造雞蛋糕攤車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野地區的路旁停放一台可愛造型的嘟嘟車相當吸睛，車上販賣的是飄著淡淡香氣的「雞蛋糕」。在攤車上的店招或是包裝的紙袋上印製有兩位可愛小朋友的圖案，而攤車的主人就是目前爲二寶媽的余汶燕。上個月才開始用嘟嘟車創業來賣雞蛋糕的余汶燕表示，會選擇賣雞蛋糕的主要原因是自己的兩個小孩都非常喜歡吃，常說想追求財富自由的她索性就以老公喜歡的嘟嘟車賣起雞蛋糕。

余汶燕抱持與其在外面買來源不明食材製作的東西給小孩吃，乾脆自己來賣也可以與人分享還能作生意何樂而不為。延平鄉布農族的余汶燕嫁到鄰鄉的鹿野鄉龍田村，務農的老公種植包括香蕉、鳳梨、酪梨等非常多樣化；友人羨慕的說她好命嫁給「田僑仔」不愁吃穿，但個性愛好自由的余汶燕卻在半年前先去知名牧場工作，而販賣的商品則是老少咸宜都喜歡的「雞蛋糕」。

家裡的小孩環境使然愛吃到後來決定拿來創業，余汶燕在上個月索性離職開始在鹿野街上、市集開著嘟嘟車賣起雞蛋糕。近年來食安的問題引起民眾重視，而雞蛋糕更是許多大、小朋友都非常喜歡的平價美食，所以無論是在食材的來源或是口味的挑選余汶燕都絲毫不敢馬虎。余汶燕希望大家不僅是喜歡吃、更是能夠在健康無慮的下放心吃。

余汶燕的雞蛋糕所使用的原料都是標榜當日新鮮現打的麵糊，販賣的口味包括有在地的鹿野紅烏龍、手作奶油卡士達、濃郁巧克力、OREO餅乾、鳳梨等相當多樣化選擇，每日限定限量的品項有時還讓晚到而撲空的客人感到扼腕。雞蛋糕的製程得在溫度170°至190°的高溫爐台翻轉著雞蛋糕，但余汶燕仍堅持用熱情的態度來接待每位上門的朋友，可以把寶貝喜歡的美味分享給更多人，她說這就是最棒的成就感了。