　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

▲余汶燕打造雞蛋糕攤車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲余汶燕打造雞蛋糕攤車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東鹿野地區的路旁停放一台可愛造型的嘟嘟車相當吸睛，車上販賣的是飄著淡淡香氣的「雞蛋糕」。在攤車上的店招或是包裝的紙袋上印製有兩位可愛小朋友的圖案，而攤車的主人就是目前爲二寶媽的余汶燕。上個月才開始用嘟嘟車創業來賣雞蛋糕的余汶燕表示，會選擇賣雞蛋糕的主要原因是自己的兩個小孩都非常喜歡吃，常說想追求財富自由的她索性就以老公喜歡的嘟嘟車賣起雞蛋糕。

余汶燕抱持與其在外面買來源不明食材製作的東西給小孩吃，乾脆自己來賣也可以與人分享還能作生意何樂而不為。延平鄉布農族的余汶燕嫁到鄰鄉的鹿野鄉龍田村，務農的老公種植包括香蕉、鳳梨、酪梨等非常多樣化；友人羨慕的說她好命嫁給「田僑仔」不愁吃穿，但個性愛好自由的余汶燕卻在半年前先去知名牧場工作，而販賣的商品則是老少咸宜都喜歡的「雞蛋糕」。

家裡的小孩環境使然愛吃到後來決定拿來創業，余汶燕在上個月索性離職開始在鹿野街上、市集開著嘟嘟車賣起雞蛋糕。近年來食安的問題引起民眾重視，而雞蛋糕更是許多大、小朋友都非常喜歡的平價美食，所以無論是在食材的來源或是口味的挑選余汶燕都絲毫不敢馬虎。余汶燕希望大家不僅是喜歡吃、更是能夠在健康無慮的下放心吃。

余汶燕的雞蛋糕所使用的原料都是標榜當日新鮮現打的麵糊，販賣的口味包括有在地的鹿野紅烏龍、手作奶油卡士達、濃郁巧克力、OREO餅乾、鳳梨等相當多樣化選擇，每日限定限量的品項有時還讓晚到而撲空的客人感到扼腕。雞蛋糕的製程得在溫度170°至190°的高溫爐台翻轉著雞蛋糕，但余汶燕仍堅持用熱情的態度來接待每位上門的朋友，可以把寶貝喜歡的美味分享給更多人，她說這就是最棒的成就感了。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲少年逃生畫面曝！鄰居灑水降溫　家屬騎車3貼送醫
郭彥均罕撂重話嗆藝人！　「你拿多少錢」對方秒閉嘴
黃安在台遇氣爆！　「弟弟灼傷」家中慘況曝
快訊／情侶吵架引爆瓦斯　無辜鄰居身亡！
隱藏1氣味「可讓蚊子找不到你」　專家破解吸血前流程
巨石掉落砸4車！　賓士車頭全毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東資收熊蓋讚　歡迎縣民攜帶指定資源回收物兌換TTPush金幣

總統大選將屆、綠能弊案頻傳　投檢召開政風及綠能聯繫平台會議

FUN端午親近海洋生態趣　大手牽小手體驗台東杉原灣潮間帶

余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

鹿港國際龍舟錦標賽疫後3年終復辦　中彰投3縣市開幕友誼賽揭序幕

端午連假台南愛心修繕不停歇　黃偉哲親慰勞行善志工

「集集童樂會」端午連假起跑　疫後首場大型暑期鐵道主題活動

台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護農民心血

移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

母子失聯2天未出門　水上警協助破門救護

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

「神盾局長」山謬傑克森回歸漫威宇宙！ 《秘密入侵》保密防諜抗外星人

台東資收熊蓋讚　歡迎縣民攜帶指定資源回收物兌換TTPush金幣

總統大選將屆、綠能弊案頻傳　投檢召開政風及綠能聯繫平台會議

FUN端午親近海洋生態趣　大手牽小手體驗台東杉原灣潮間帶

余汶燕打造雞蛋糕攤車　健康食材還融入在地風味

鹿港國際龍舟錦標賽疫後3年終復辦　中彰投3縣市開幕友誼賽揭序幕

端午連假台南愛心修繕不停歇　黃偉哲親慰勞行善志工

「集集童樂會」端午連假起跑　疫後首場大型暑期鐵道主題活動

台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護農民心血

移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

母子失聯2天未出門　水上警協助破門救護

5縣市將迎雨到入夜！未來一周「雨區2階段變化」　周末水氣增

快訊／嘉義太保小客車自撞！　「車頭變形爛毀」5人受傷

陸豪華豬景房住一晚4萬台幣　觀賞「金華兩頭烏」超萌貓熊豬

回到家4貓迎接「排隊等摸摸」　最高級貓奴待遇千人羨慕：好可愛

橡子共和國台中中港店6月底重新開　必拍超萌「撐傘大龍貓」

包棟小琉球民宿！員工佔1樓「打整天麻將」　他怒評1星：雷炸

溫流健康亮紅燈「真實體態」曝光　首度合體SHINee瘦成皮包骨

竹北16歲少年忍痛逃生畫面曝！鄰居灑水幫降溫　家屬3貼送醫

王勝偉想打明星賽　丘總談骨裂復健進度　

美國核動力航母「雷根號」到訪峴港　越南外交部：正常交流

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

地方熱門新聞

新竹瓦斯董座楊文科急返國　縣府回應

即／新竹湖口瓦斯外洩　人手不足無法搶修

斥資逾30億！　台中興建5座運動中心

嘉義縣敬老、愛心卡7月可搭乘台鐵

男子心虛躲警察 　滿身K味不攻自破

母子失聯2天未出門　水上警協助破門救護

嘉義縣銀葉粉蝨密度攀升　

台中山城水梨價格上漲！警啟動「護農專案」日夜守護

布袋澎湖船運往來多太吉之星三號

嘉大億元投入宿舍改善　洗刷宿舍臭名

嘉義縣政府非公用土地標售7月7日開標

蘭潭國中OB校友棒球賽

阿里山茶葉生產合作社春季茶比賽 　拍賣款項捐助寒冬送暖

「東石海之夏」以蚵展現嘉義獨特海洋觀光

更多熱門

相關新聞

釋迦恢復輸陸爆爭議　饒慶鈴：穿國王新衣的陳吉仲

釋迦恢復輸陸爆爭議　饒慶鈴：穿國王新衣的陳吉仲

日前因國台辦宣布，恢復部分經過申請註冊包裝的台東鳳梨釋迦，重新銷往中國大陸，農委會主委陳吉仲在臉書發文砲轟台東縣長饒慶鈴，認為饒配合對岸政治起舞「農產品外銷不必自貶國格兩岸農產貿易應回正軌」；饒25日在臉書也開炮回擊，「穿著國王新衣的陳吉仲，人貴自知。但顯然的，現任的農委會主委陳吉仲並不知道他是民間普遍認為最不適任的部會首長。」

72歲獨臂努力向學　考取室內配線證照

72歲獨臂努力向學　考取室內配線證照

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

山友入雲馬最低鞍部高山症發作　直升機吊掛送醫

山友入雲馬最低鞍部高山症發作　直升機吊掛送醫

鳳梨推成富士山　台東移民村行銷鳳梨

鳳梨推成富士山　台東移民村行銷鳳梨

關鍵字：

雞蛋糕台東鹿野

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

已婚大咖戲劇小生爆開房知名女星！5身份線索曝

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

NONO超爛聲明「1句話藏恐怖真相」！

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

竹北氣爆16歲少年一身白　舅泛淚：沒有皮了

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

更多

最夯影音

更多
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面