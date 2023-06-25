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嘴咬絕緣皮、蹲到大腿骨脫位！72歲獨臂伯拚老命考取室內配線證照

▲林柏宇努力向學的精神讓人敬佩。（圖／台東農專提供）

▲林柏宇努力向學的精神讓人敬佩。（圖／台東農專提供）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東專科學校附設高級農工職業進修學校6月舉行畢業典禮，29位畢業生中臥虎藏龍，有多元文化的閩南、客家、越南籍與印尼籍的外籍配偶同班共學，其中還有一位高齡72歲的電機科林柏宇，在獨臂、視力微弱的條件下考取室內配線丙級證照，與自來水配管的術科考試，展現出對生命熱愛及永不止息的努力精神。

獨臂的林柏宇為了彌補年少失學的遺憾，不畏高齡與身體不便奮力求學。他過去因高空墜落工傷，導致脊椎損傷不能久站久走，左臂遭截斷，心臟也不太好，但林柏宇仍努力向學，成功考取多張證照。

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林柏宇在學期間還因開心導管手術；學校為他爭取視障相關電腦、輔具，放大試卷、彈性評量等方式，協助視力不佳的他能夠與同學在相同起跑點共同學習；還申請代步車協助他在轉換教室上課時使用，並有志工同學陪伴照顧他。身體不便沒有阻擋他的圓夢的行動，他的學習精神十分令人敬佩。

視力不佳的林柏宇怕開車慢堵住路，早早出門下午4點多就到校，在車上等到晚上6點上課再進教室。除了因病請假外，還曾經連續三學期全勤，雖然無法獲得全勤獎讓他很扼腕，但東專還是頒發勤學獎鼓勵他的堅持與毅力。

台東專科學表示，林柏宇擔心自己年紀大跟不上，晚上10點放學後，還常常讀書到半夜，每每考證照時就緊張而勤練勤讀！為了考取丙級證照，他利用課堂與假日勤練，獨臂的他只能用嘴咬開電線的絕緣皮，甚至咬到嘴唇流血，也曾經因為蹲姿練習術科試題，導致大腿骨脫位，被同學扶起來，以這樣的毅力考取「自來水配管丙級證照」與通過「室內電路控制裝配檢定術科」考試，真的是超級超級厲害，拚了老命考上證照。

林柏宇代表畢業生致感恩詞時，還很幽默的表示，他的左手很害羞不想出門，所以大家從未見過他；但右手卻是無所不能的堅持到底克服一切困難，並感謝在校學習生活讓他把拿酒杯的右手變成翻書、寫作業、考證照的右手，這樣的學習精神全校師生都非常敬佩他，認為他是大家的標竿！

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