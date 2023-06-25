FUN端午親近海洋生態趣　大手牽小手體驗台東杉原灣潮間帶

▲台東杉原灣潮間帶舉辦生態走讀體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於端午連假在杉原灣潮間帶舉辦生態走讀體驗，帶領在地大小朋友親近海洋，走進沁涼海水和珊瑚礁石間，體驗杉原豐富的生態，吸引不少家長帶著孩子參加，希望透過不同導覽老師的帶領，深入淺出了解體會目前全球熱門的議題如公民科學家以及永續海洋等，啟發親子對海洋生態的關心。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的海很藍很美很純淨，吸引國內外遊客造訪，縣府以自然真實的慢經濟模式，發展水域遊憩活動產業、海洋觀光，同時也努力推廣海洋生態保育教育。端午節連假4場杉原灣生態走讀只是開始，預計將於10月國慶連假期間，延續去年深受民眾喜愛的海洋生態繪本展、手作活動、生態走讀體驗等，新增海洋生態靜態和動態真實樣貌影像、海洋偵探事件互動等，結合藍海生活節，讓民眾更深刻感受海就是生活，不只是水域遊憩活動體驗、南島舟楫海洋文化，也是海洋保育教育生活態度的實踐。

▲台東杉原灣潮間帶舉辦生態走讀體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通及觀光發展處代理處長江慧卿指出，縣府連續2年申請中央海洋委員會海洋保育署經費辦理海洋保育教育推廣計畫，台東乾淨的水域環境、豐富的海洋生態，都需要大家共同關心、維護並做出保育行動，例如杉原灣南北兩側的珊瑚礁地形，因溫暖的黑潮帶來豐富多樣的海洋生態，向來是鄰近阿美族莿桐部落漁獵採集傳統領域，而阿美族與海共生、永續不過度捕撈的海洋文化和生活智慧，也世代傳承在部落每年的海祭，縣府將持續推廣南島文化和海洋永續。

端午節4場次海洋生態走讀圓滿結束，期待10月國慶連假期間，帶領更多民眾體驗台東海就是生活的多元面貌，歡迎大家擁抱台東藍、親近太平洋的沁涼海水，關心並做出行動，保育海洋生態永續。