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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鳳梨釋迦恢復輸陸爆爭議　饒慶鈴開炮：穿著國王新衣的陳吉仲

▲鳳梨釋迦恢復輸陸爭議，饒慶鈴砲轟陳吉仲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鳳梨釋迦恢復輸陸爭議，饒慶鈴砲轟陳吉仲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前因國台辦宣布，恢復部分經過申請註冊包裝的台東鳳梨釋迦，重新銷往中國大陸，農委會主委陳吉仲在臉書發文砲轟台東縣長饒慶鈴，認為饒配合對岸政治起舞「農產品外銷不必自貶國格兩岸農產貿易應回正軌」；饒25日在臉書也開炮回擊，「穿著國王新衣的陳吉仲，人貴自知。但顯然的，現任的農委會主委陳吉仲並不知道他是民間普遍認為最不適任的部會首長。」

饒慶鈴在臉書貼文指稱，「既定印象當然不是一天造成的，還記得這幾年缺蛋缺水缺豬肉，農漁蔬果產銷失衡的日子嗎？台東縣政府經過638天的努力，成功讓鳳梨釋迦恢復輸陸，如果中央做得好，還輪得到地方政府大費周章嗎？既然陳吉仲針對我，我們就來把話說個清楚。」

饒慶鈴表示，防疫檢疫這部分權責本來就在中央。但自釋迦遭禁以來，台東縣府多次透過農委會解決無效，才轉與台東大學合作，訂出「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管理規範」，務實的以科學試驗及數據證明品質，再據此力爭重啟中國大陸市場。這是台東縣政府與農會、農民一起努力而來的成果，提高了台灣農產品品質，卻變成了陳吉仲的「自貶國格」？

關於產銷部分，饒慶鈴表示，台東縣政府完全沒有更改中央訂定的檢疫標準，依循ECFA的規範而過關的，這套規範放諸四海皆準，也讓台灣嚴格品管的農產品有機會銷往更多地方。反觀農委會近2年說輔導鳳梨釋迦外銷日本、加拿大等其他市場逾8000公噸，但最大出口地還是香港，請問，日本的檢疫談了嗎？加拿大的檢疫談了嗎？

最後饒慶鈴強調，台東從來不是自私的只為自己找出路，而是想幫台灣農漁民找到行得通的對的方法。縣市共好、台灣更好。而這本是農委會該做的事。她不懂到底做錯了嗎？陳吉仲與其花時間辯解，何不多用點心為農民解決問題，「勿忘，爾俸爾祿，民脂民膏。」

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台東釋迦饒慶鈴陳吉仲

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