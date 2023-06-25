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獨／郵局主管「性騷女同事」　沒被拔官只記小過！中華郵政曝原因

▲▼郵局臨櫃領取普發現金6千元。（圖／記者李姿慧攝）

▲台南某郵局主管性騷擾女同事，最終被記小過一支。（圖非當事人／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

近期性騷擾醜聞連環爆，從政壇到演藝圈都爆出多起騷擾案件，中華郵政員工透露，郵局內部也長年存在性騷擾事件，台南某郵局的主管騷擾女性員工，最終卻只有被記小過一支並調離原單位，並未被拔除主管職。中華郵政表示，被害人認為處分合理，但明日仍會再次私下關心，若有其他意見會再斟酌處理。

不具名的中華郵政員工爆料，台南某郵局的稽查在去年下半年對局內女性同仁性騷擾，後續性平會開會一致通過案件成立，然而該名加害人卻只有被記一支小過並調離原單位，並沒有被拔除主管職。

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該員工表示，這名加害人騷擾事件不只一次，有許多女性員工都曾受害，對於這種性騷犯不該繼續讓其擔任主管，否則他會繼續利用職權對同仁做出不雅舉動，他控訴，郵局局方只會官官相護的包庇他，要求撤除加害人主管職位。

根據郵局內部的獎懲公告，該名加害人在111/10/24因於台南某郵局服務期間「行為失檢，情節嚴重」，因此遭記過一次。

▼郵局主管因性騷擾遭記過。（圖／讀者提供）

▲郵局主管因性騷擾遭記過。（圖／讀者提供）

對此，台南郵局發言人尤素珍表示，事發後局方第一時間將加害人調離原單位，並對被害人進行心理輔導，對於記過處分，被害人並無認為有不合理之處，不過明日會主動再私下關心被害人，若被害人有其他意見，局方會再加以處理。

尤素珍指出，此事件至今已近一年，被害的女性同仁心裡已經恢復平靜，也正常上班。據了解，加害人及被害人已是同事關係許久，加害人主張兩人為父女之情，他將她當作女兒對待，平時也都會開玩笑，然而某次舉動卻引發對方不適，被害人舉報後局方也派了三個單位進行了解。

至於降職一事，尤素珍表示，降職須符合一定程序，若被害人認為此傷害嚴重影響生活，受到相當大創傷等，局方會根據事情嚴重性加以評估處分，不過事件發生至今，處理也已告一段落，這期間被害人並未向局方提出處分不合理的意見，目前也沒有其他被害個案。

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