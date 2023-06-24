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MeToo燒進校園！女大生找男同學做畢製　老師酸：設計會做到床上去？

▲▼襲胸,性侵,性騷擾,渣男,色狼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲近來「#MeToo」延燒到各界。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來台版「#MeToo」風波狂炸，從政壇、演藝圈一路延燒到各界，也有學生出面指控不適任老師。一名女網友透露，自己先前就讀一間科大景觀系，但系上的廖姓教師經常出言戲謔她的外貌，她和一名男同學做畢業設計時，對方也說「你們會不會做設計做到床上去？」讓她覺得非常不舒服。

原PO在Dcard發文透露，這些事情發生在3、4年前，當時她就讀中部一間國立科大景觀系，大三、大四上到該名廖姓教師的施工預算課程時，第一堂課她的身材就被戲謔，對方當時問「你是系隊的嗎？」她回應自己是系籃的，沒想到對方卻當著全班的面說，「你的身材應該是打系隊橄欖球」，隨後還要她承認自己是打橄欖球的，當下她心裡很受傷，但不想要惹出麻煩只能乾笑回應，未料到了第二堂課對方依舊拿這件事說笑。

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原PO指出，後來和一名男同學同組做畢業設計，結果廖師又當著其他同學的面，開玩笑說「你們會不會做設計做到床上去？」她當下內心很不舒服，但還是笑笑帶過，也無奈心想「你的身分是老師也不該這樣做，未來會不會被你拿到其他年級課堂上講，我一想到就會覺得氣憤無奈」。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲對於廖師的玩笑話，讓原PO覺得很不舒服。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO也說，即使她現在已經畢業許久，廖師仍會在研究所的課堂上，公開討論她的性向，還對著她的朋友說「你們班不是也有同性戀嗎？那個姓X的」，讓她聽了非常傷心難過，「覺得我明明畢業了，為什麼還要被拿出來討論？」

原PO表示，這幾天她還被廖師罵說很虛情假意，「之前會幫忙買午餐或祝福教師節，結果現在利用風向出來捅人」。但她解釋，當時因為是畢展幹部，才會當作舉手之勞幫忙買東西，教師節時也有祝福其他的老師，且會忍到現在才說，是廖師掌握畢業設計的生殺大權，她擔心朋友會被挾怨報復，所以才等到朋友畢業後公開這些事。

原PO還指控，廖師一直怪她朋友大嘴巴，甚至說「反正被檢舉，只要上性平的課就沒事了」。她得知後相當恐慌，身體也不停顫抖，「為什麼有老師可以說出這樣的話？」不希望未來又被對方以不實言論損害名譽，因此希望其他受害者可以一起站出來去拒絕那些惡意。

文章曝光後掀起討論，「我不是你們學校的都聽過這個老師的風評，不知道為什麼學校還願意讓這個老師繼續任教，噁心到一個不行，言語性騷擾超過分的」、「真心建議跟他有交集的學生同事，隨身攜帶密錄器或是手機開錄音，隨時取證舉發這種人」、「上課喜歡各種影射開玩笑，對女同學身材評頭論足，希望學校可以重視這個問題」。

另外，也有女網友出面控訴，文化大學景觀系的某位老師多年來也一直和女同學發生肢體接觸，甚至私約聚餐，近年來才因為性騷擾事件被告發，遭到該系所辭退。未料此事卻成為該師去頂大教書的跳板，且對方經營的公司還是台灣景觀設計及公共工程案的前幾大公司，讓她覺得很無奈，「該教師已被安全送出文化大學，目前需要被關注的重點應該是一直以來放任、漠視、冷處理的系上領導者」。

本文已獲原PO授權

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