林昭亮澄清又被爆性騷！遭控躺大腿、稱讚胸大問「我可以摸嗎？」

記者林育綾／台北報導

台灣小提琴大師林昭亮日前被影射指控性騷，他22日透過律師發聲明澄清為「子虛烏有之渲染」；不過23日又有一名張姓女子爆料，指出12年前也遭到林某的性騷擾，對方不但問罩杯大小，又問「我可以摸嗎？」後來甚至把張女的小腿抬到自己腿上按摩，還趁酒意躺大腿。她發文呼籲，鼓勵其他受害者也站出來。

▲小提琴大師林昭亮被影射性騷，22日委託律師發文澄清後，23日又遭到其他受害者影射爆料。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）

一名女鋼琴家日前發文指控，某年齡超過50歲、姓林的台灣小提琴國際大師，曾在2018年一場聚會偷抓她屁股2次，還意圖強吻，她躲掉只親到臉，更指「大『濕』」還意圖拉她上去他家陪他過夜。

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後續林昭亮在22日凌晨於臉書PO出委託律師的聲明，提到媒體報導及網路蜚語流傳，造成名譽受不實之含沙射影，「對此子虛烏有之渲染，在此嚴正並即時提出澄清。」

▼小提琴大師林昭亮被影射性騷，22日委託律師發文澄清。（圖／Facebook／Cho-Liang Lin）



不過，林昭亮發出澄清文後，23日又有一名張姓女音樂家在臉書發文metoo，提到看了第一位女鋼琴家的貼文，幾天無法入眠，「文中她提到回家直接蹲在地上爆哭的反應，跟當時事發後的我一模一樣。」

張女表示，從林昭亮的聲明文還發現，自己被設定無法在該篇聲明下留言，但其他篇文章都可以；這反常的現象，讓她想起多年前不好的經歷。於是在家人和多位朋友鼓勵下，決定把故事說出來，並翻出過去的對話紀錄，嘗試拼湊出那段她不想再回憶的事。

張女指出，2010年底在德國演出時，因緣際會認識林某，並獲得他稱讚及邀約加臉書，她沒料到國際大師如此親切，也基於崇拜之下同意。2個月後，林某傳訊提及想邀約共同演出音樂會，兩人相約5月在台灣飯店碰面，「我以為會約在大廳，沒想到到了旅館，他說直接到他房間」。

到房間後，林某除了遞給她紅酒，突然提及張女在金曲頒獎典禮穿禮服樣子很美，並稱讚張女臉書照片上穿比基尼很性感、胸部很大，甚至問罩杯尺寸，同時用手比出罩杯的形狀問「我可以摸嗎？」而一邊持續手勢，幾乎快碰到她的胸部。

張女說自己嚇傻拒絕後，林某又換了一個口吻說，「妳看起來很緊張，要不要幫妳按摩」，就把她的的小腿抬到他的腿上，開始按壓，「這時嚇壞的我居然不知道要怎麼表達或離開，只能嘗試用力的把腳收回來。當我以為他已經知道我嚇壞了時，又換了一招，開始湊近我身體並撫摸我的背，我很不自在，身體試著往前移動。」

內文也指出，林某後續還趁著酒意，躺到她的大腿上，讓她受到極大的驚嚇。她趕緊藉故假裝接到電話，逃離現場後，全身發抖、開始大哭，「頓時間，驚嚇、恥辱、羞愧、害怕湧上心頭。回到家，跟我媽媽說完這件事之後，整晚都無法入睡，一直哭哭醒醒，也懷疑自己，到底做錯了什麼事。讓對方覺得可以這樣對我？」

張女表示，多年來，每回看到林某的行蹤或演出資訊，心情都極為複雜，也擔心若跟人提及這件事，除了擔心他人的評斷之外，自己的音樂路是否會受到影響。不過如今她發現，在她之後的7年，還有其他人遭遇類似事件，「如果此時的我不再挺身說出我的痛苦經歷，可能有跟我同樣遭遇的人和我一樣因為害怕而不敢發聲，那到底以後還會有多少受害者？」

張女說，「聽聞還有其他受害者，希望妳們也能夠站出來，跟我們一起勇敢！也希望林某能夠誠心面對自己所犯的錯誤，而不是在第一時間委託律師以發聲明的方式，希望讓我們都閉嘴！」

張女貼文PO出後，也獲得許多親友支持回應，「親愛的同學，謝謝你勇敢地寫出自己的遭遇」、「妳真的很勇敢！支持妳！希望永遠不要再有下一位受害者！」、「太可怕了！謝謝你的勇敢」、「支持妳的勇氣，不能再讓更多女生受害了」。對此，林昭亮除了日前的聲明外，目前尚未針對後續發酵作出公開回應。