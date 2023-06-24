選書太優秀！三民書局設防性騷專區：不管你有多大，NO就是NO

▲三民書店設防性騷專區，標語超跟時事，被網友狂讚。（圖左／網友鍾子清提供；圖右／臉書「路上觀察學院」社團）

記者林育綾／台北報導

台灣metoo風暴持續，而近日網友也發現，三民書局繼「超商浩克」之後，再度跟上時事，在書店設置超有哏的防性騷專區，選書包括身體界線、防範親密暴力等，還貼上「不管你有多大，NO！就是NO！」、「不是道歉就不會被炎上」等標語，讓網友也讚「以後發生了什麼事，先看三民書局」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在三民書局看到防性騷專區，選書陳列包括《不！別亂碰我的身體》、《遇到壞人怎麼辦？》、《接住受害的靈魂》、《尊重RESPECT》、《這不是你的錯》、《性、謊言、吹哨者》、《我是金智恩》、《您已登入N號房》等。同時也有像是《失控的匿名正義》、《跑得比真相快的謠言》、《真相之前》等書，提醒讀者學習辨識力、謠言的殺傷力。

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▼三民書局設防性騷專區，貼標語「不管你有多大，NO！就是NO！」網狂讚。（圖／網友鍾子清提供）

專區還貼上各種超有哏標語「不管你有多大，NO！就是NO！」，彷彿打臉藝人NONO被爆性侵與性騷時，對被害女戲謔「有看過這麼大的嗎？」。其他標語還包括「不是道歉就不會被炎上」、「抓蕉替」等，並願受害者都能獲得公道。讓該網友看了大讚，「三民書局，這麼跟上時事的書店！」

網友看了紛紛讚「這是不是上次也有貼超商浩克那個？」、「三民書局好好笑每次都跟時事」、「以後發生了什麼事，先看三民書局」、「現在店員真的都很厲害」、「而且兩邊的心情都照顧到，被性騷的，差點被誤會性騷的都照顧到了。」、「淺顯易懂！很棒！」、「想朝聖！」、「標語都不會讓人失望」。

不過也有人表示，「排版好亂」、「文案不錯，可惜美工不行」、「說真的，三民應該花個錢去請個會美編或POP的工讀生了」⋯。但也有不少網友力挺「就是要這樣排才有人看啊！」、「這個看似亂作一通但很好笑的推銷方法很好」、「這排版看似很亂，但閱讀起來也是沒啥障礙。自動腦補…排序成自己想看的句子」、「身為專業設計師，喜歡這種排版！太有特色了！形式內容搭配的很好！有力道，不要做美化編排！」

還有人留意到選書的細節，稱讚「這選書，厲害了。」、「書單真的很威！」、「我發現這櫃子的書，不懂如何和女生相處的宅男都值得好好去讀一讀，以免被抓到警局再來靠北摸一下怎就性騷擾？」、「我覺得很棒啊！議題被討論就是讓多數人重新審視這些事情，讓大家都變得更健康一點」。