嘉義縣積極推動公共場所設置AED　打造友善安全生活環境

▲嘉義縣積極推動公共場所設置AED、辦理教育訓練 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣目前設有AED的場所共有268處331台，各場域員工須有70%完成簡易版CPR+AED訓練，才能取得安心場所認證，嘉義縣目前計141處取得，衛生局持續推動公共場所設置AED，今年將於7至8月辦理相關教育訓練，輔導各設置場所參訓盡速通過認證，打造全嘉友善安全的生活環境。

日前在阿里山森林遊樂區內的林鐵阿里山車站，發生52歲印尼籍男旅客準備搭小火車到祝山看日出時，突然倒在月台失去意識及心跳，站內工作人員發現，即時進行CPR與AED電擊，經阿里山消防分隊送至香林衛生室醫療團隊緊急處置，後送醫院途中即恢復呼吸心跳，住院治療後6月17日已康復出院。

衛生局長趙紋華大力肯定，此次阿里山林鐵車站工作人員搶救得宜，及時挽回旅客一命值得嘉許！即時使用AED及心肺復甦術CPR是救命關鍵，AED操作步驟很簡單，呼籲民眾若遇意識不清倒下的患者，請記住使用口訣「叫叫壓電」，叫-確認反應及呼吸；叫-請旁邊民眾協助快打119求救，並取得AED；壓-胸外按壓；電-使用AED（開、貼、插、電），可降低憾事發生！

衛生福利部於今年5月公告「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」，新增警察分局、派出所、分駐所等單位，並修正一千名以上人員之軍營、三等站以上之台鐵車站、國中以上之學校、平均單日一千人以上流量之大型休閒場所及宗教聚會場所、客房房間超過一百間之旅宿場所及百人流量之大型公眾浴場或溫泉區等場域設置。

縣長翁章梁呼籲，當遇到有人昏倒呼吸心跳停止時，要即時施行CPR+AED基本急救技術，若能在4分鐘的黃金時間即時搶救，急救成功率可高達90％，每晚1分鐘，存活率將減少約7％，民眾也可以下載「全民急救AED」APP，即可獲取設置地點與急救教材等相關訊息，爭取急救黃金時間即刻救援。