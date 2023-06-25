嘉義縣首件地方創生「多元徵案」　溪口鄉成案啟動

▲嘉義縣首件地方創生「多元徵案」成案啟動 行政院各部會前往溪口鄉現勘 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長義閣掌中劇團發起結合嘉義縣政府綜合規劃處「溪計畫」串聯的布袋戲產業鏈、鵪鶉蛋、稻米、竹編等溪口鄉特產，向國家發展委員會提出嘉義縣第一件透過地方創生「多元徵案」模式的創生計畫，由國發會國土區域離島發展處呂登元副處長帶領行政院各部會代表聯合現勘，縣府綜規處長郭凱迪、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文等人陪同說明。

郭凱迪表示，非常感謝國發會地方創生南區輔導中心全力協助，輔導長義閣、東五洲掌中劇團、葫蘆軒戲劇文化工作室、崙尾天赦竹編發展協會、「陽光鵪鶉牧場」科盈公司、「友米友田」明天會更好公司6個事業體共同提案，內容涵蓋經濟部、文化部、教育部、行政院農業委員會及國發會5部會，預算規模近2千萬元。

郭凱迪指出，原本多元徵案方式是由民間團隊自主提案，不會經過公所或縣府，但縣長翁章梁重視創生推動，綜規處領先其他縣市建立多元徵案輔導機制，日前也獲得台灣地方創生政策制定者賴清德副總統訪視時肯定。

國發會國土處呂副處長表示，各部會在現勘後，都認為這項計畫完整度高，均表達支持，期盼後續在縣府、公所協助下，能夠早日獲得通過。