老婦幼一家人過馬路　他停車禮讓「見證行人地獄」：擋了個心酸

網搜小組／柯沛辰報導

一名騎士23日騎車行經桃園市大溪區復興路二段，發現有一家老小準備過馬路，於是停下車禮讓，並示意後方車輛停下，怎料許多汽機車視若無睹，仍快速穿越路口，逼得這一家人只能膽顫心驚快步通過，也讓他感慨「行人地獄！我好像擋了個心酸...」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出影片，從中可見他當時騎經三民路，準備右轉復興路二段，發現有2名女子、3個小朋友以及1名年長者站在斑馬線上，似乎是一家人，所以立刻停下車禮讓，並示意後方車輛，然而多輛汽機車仍呼嘯而過。

最後，這一家老小左顧右盼，大人牽著小孩，老人緊跟在後，小心翼翼地快步通過行人穿越道。見到此情此景，原PO心有戚戚「行人地獄 ，我好像擋了個心酸」，也呼籲「假日期間這路段變成閃燈狀態，連行人號誌燈也是，所以看到麻煩停讓一下吧！」

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▲原PO停車禮讓，但任憑他如何揮手示意，後方車輛依舊呼嘯而過。（圖／爆廢公社公開版）

許多網友看完紛紛留言，「從自身做起，你很讚」、「辛苦你了」、「民智未開」、「一堆野蠻人根本不該上路」、「謝謝，你是一個很棒的駕駛」、「擋不住就檢舉啊！收到罰單，他們下次就知道要讓了」。

其中，也有人分享類似經驗，「上週經過一個路口，看到四個剛放學國中生要過馬路，但沒有車子要讓他們，最後我只好停到車道中間擋車，讓這群學生過」、「還有一次，我停下來讓一位小姐，其他所有車都停了，就一台年輕人還是快速通過，嚇得那位小姐緊急往後退」掀起熱議。