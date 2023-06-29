板橋學童均未檢出巴比妥！檢曝採集毛髮長度：可回溯3-6個月用藥

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市板橋、汐止幼兒園日前接連傳出餵藥疑雲，引發社會關注！汐止私幼部分，士林地檢署28日認定「尚與犯罪無涉」，依法報結；而板橋私幼部分，新北地檢署公布36位受檢學童的檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，並表示採集檢驗的毛髮長度可回溯3至6個月內的藥物施用狀況。

▲新北地檢署襄閱檢察官聶眾說明板橋幼兒園餵藥案檢驗結果。（圖／記者陳以昇攝）

新北檢表示，本案毛髮檢體是以「液相層析高解析質譜法」、「液相層析串聯質譜法」進行二階段確認檢驗，具有高度準確性，不會有一般醫事檢驗使用「免疫法」進行毒品篩驗時，可能與其他藥物發生「交互反應（cross-react）」，進而產生「偽陽性」或「弱陽反應」等問題發生。

新北檢於5月23日起經家長及幼童同意，陸續採集幼童毛髮，採集的毛髮長度約可回溯3至6個月內之藥物施用狀況，並於5月26日、6月6日及6月19日分三波送請法務部調查局鑑定，除2名幼童拒絕採集檢體外，共檢驗36份毛髮檢體。

新北檢指出，36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」（未檢出即表示該毛髮檢體中無法檢測出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物）；部分幼童有驗出Acetaminophen、Dextromethorphan、Pseudoephedrine、Ephedrine及Methyl-ephedrine藥物反應，但這些藥物都是常見感冒藥成分。