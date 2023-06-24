遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨批評民眾黨總統參選人柯文哲在「國政白皮書」中主張重啟服貿，柯文哲24日接受媒體人廖筱君專訪時澄清，這從頭到尾就是民進黨典型的認知作戰，他們沒有開記者會，也沒有正式公布要重啟服貿，只是內部討論而已，而且那段還是是抄陸委會網站的，並強調他是反「黑箱服貿」而非反服貿，痛批「民進黨王X蛋，每天做假新聞！」

柯文哲表示，這從頭到尾都是典型的認知作戰，「你有聽到我在什麼時候，在哪個公開場合說要重啟服貿嗎？這就是假新聞，而且那是內部開會討論的文件，也不知道怎麼流出去，我這國政白皮書公布了嗎？也沒有啊，討論的東西什麼都有，更好笑的是，那段還是是抄陸委會網站的，不然你上網查一下。」

柯文哲坦言，他還在想到底在哪個地方講過重啟服貿？結果幕僚們都說沒有，於是他又追問那這個東西從哪來？後來才發現是內部討論的文件。他苦笑說，「討論文件？我們也沒有開記者會，也沒有正式公布，我為什麼這麼痛恨這個國家就是這樣，每天做假新聞，抹黑抹紅，而且討論不行嗎？醫學上什麼討論都有。」

柯文哲強調，他是反對「黑箱服貿」，不是反對「服貿」，氣得痛批「民進黨王X蛋，每天做假新聞！我說我反對黑箱服貿，不是反對服貿，總統蔡英文10年前反對ECFA，那她當總統7年要不要停掉？有本事就停掉啊！都在說別人，她之前在總統辯論會上把ECFA講得多爛。」