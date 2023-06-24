柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會24日公佈好感度調查數據，台灣選民對柯文哲的平均感情溫度是53.06度，44.3%民眾對柯有好感、28.2％無感、24.2％反感。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣選民半年來對他的整體感覺並沒有改變，好感也沒明顯增加，突如其來的支持度狂飆，原因就是競爭對手出包，藍白支持者本來就有相當程度同質性，因此也具有相當程度共變性，藍營總統候選人狀況很糟的時候，部份支持者就轉白，反之亦然，「柯侯」支持者有接近完美的互補性。

游盈隆今日透過臉書發文指出，這半年來選民對柯文哲的感覺，無論是平均感情溫度53.06度，或是好感度44.3%等，皆與去年12月調查结果幾乎沒什麼兩樣，但為什麼柯文哲的支持度一路上升？甚至這兩個月飆升6.5個百分點？他分析，原因就是競爭對手出包，藍白支持者本來就有相當程度同質性，因此也具有相當程度共變性，藍營總統候選人狀況很糟的時候，部份支持者就轉白，反之亦然，「柯侯」支持者有接近完美的互補性。

游盈隆指出，以5月民調為例，柯文哲在44歲以下具有優勢，國民黨總統參選人侯友宜則在45至64歲中佔有優勢，65歲以上是民進黨總統參選人賴清德的天下。因此，如果侯友宜45至64歲支持者移轉到柯文哲那邊，柯文哲就像是吃了一個大力丸，比較有條件跟賴清德叫陣。

游盈隆表示，侯友宜6月支持度重挫7.2個百分點，最關鍵的正是45至54歲流失13.7個百分點、55至64歲流失8.9個百分點。值得關注的是，侯友宜最忠實的支持者很多是來自45至64歲選民，這部份選民出走才是對侯友宜最致命的打擊，但要如何召喚這些死忠支持者歸隊，對侯友宜來說恐怕是一個不可能的任務。

游盈隆強調，對柯文哲來說，該警惕的是，台灣選民半年來對他的整體感覺並沒有改變，好感也沒明顯增加，突如其來的支持度狂飆，除了自身的努力外，主要是來自國民黨內亂與侯友宜角色轉換的嚴重失調，這樣的支持度是否能持久，正是柯文哲享受當前「Happy Hour」需要面對的難題。