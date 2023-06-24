　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會24日公佈好感度調查數據，台灣選民對柯文哲的平均感情溫度是53.06度，44.3%民眾對柯有好感、28.2％無感、24.2％反感。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣選民半年來對他的整體感覺並沒有改變，好感也沒明顯增加，突如其來的支持度狂飆，原因就是競爭對手出包，藍白支持者本來就有相當程度同質性，因此也具有相當程度共變性，藍營總統候選人狀況很糟的時候，部份支持者就轉白，反之亦然，「柯侯」支持者有接近完美的互補性。

游盈隆今日透過臉書發文指出，這半年來選民對柯文哲的感覺，無論是平均感情溫度53.06度，或是好感度44.3%等，皆與去年12月調查结果幾乎沒什麼兩樣，但為什麼柯文哲的支持度一路上升？甚至這兩個月飆升6.5個百分點？他分析，原因就是競爭對手出包，藍白支持者本來就有相當程度同質性，因此也具有相當程度共變性，藍營總統候選人狀況很糟的時候，部份支持者就轉白，反之亦然，「柯侯」支持者有接近完美的互補性。

游盈隆指出，以5月民調為例，柯文哲在44歲以下具有優勢，國民黨總統參選人侯友宜則在45至64歲中佔有優勢，65歲以上是民進黨總統參選人賴清德的天下。因此，如果侯友宜45至64歲支持者移轉到柯文哲那邊，柯文哲就像是吃了一個大力丸，比較有條件跟賴清德叫陣。

游盈隆表示，侯友宜6月支持度重挫7.2個百分點，最關鍵的正是45至54歲流失13.7個百分點、55至64歲流失8.9個百分點。值得關注的是，侯友宜最忠實的支持者很多是來自45至64歲選民，這部份選民出走才是對侯友宜最致命的打擊，但要如何召喚這些死忠支持者歸隊，對侯友宜來說恐怕是一個不可能的任務。

游盈隆強調，對柯文哲來說，該警惕的是，台灣選民半年來對他的整體感覺並沒有改變，好感也沒明顯增加，突如其來的支持度狂飆，除了自身的努力外，主要是來自國民黨內亂與侯友宜角色轉換的嚴重失調，這樣的支持度是否能持久，正是柯文哲享受當前「Happy Hour」需要面對的難題。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
被姪子開車輾斃！　女慘死現場畫面曝光
快訊／澤倫斯基最新聲明！
炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳」　IG限動曝光！網驚：太可疑
超商浩克情緒失控！　新婚妻出手打他3耳光
超商浩克台中摩鐵怒砸！警獲報「認出是他」　現場增援至13警力
大批俄軍放下武器投降！　「拒絕對抗」瓦格納
快訊／超商浩克摩鐵失控　影片曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

分析／侯友宜後防大開遭柯文哲空軍轟炸　綠調準心也防「高虹安現象」

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

酸游淑慧跳船投降白色力量　王世堅：愛不到就數落我？

精進打詐作為　法務部建協商平臺即時處理詐騙案

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

新北淹水卻在外跑行程　張志豪轟侯友宜：可以向市民道歉嗎？

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

阿堂鹹粥商標狂砍價沒人要！　老闆父子欠錢「偷渡」被抓包

泰坦號遇「災難性爆炸」　海底殘骸證實5人全罹難

俊昊才說「不是我的菜」秒打臉　潤娥散發女神光芒...看傻惹

煮湯滿眼期待等男友評價　被回「幹嘛煮」她秒變臉

戲精鸚鵡哭腔頻喊「好痛」　啜泣+無辜臉...網笑：影后

陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

分析／侯友宜後防大開遭柯文哲空軍轟炸　綠調準心也防「高虹安現象」

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

柯文哲好感度未增支持度卻飆漲　游盈隆：藍白支持者有完美互補性

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

酸游淑慧跳船投降白色力量　王世堅：愛不到就數落我？

精進打詐作為　法務部建協商平臺即時處理詐騙案

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

新北淹水卻在外跑行程　張志豪轟侯友宜：可以向市民道歉嗎？

陳吉仲嗆「釋迦輸陸自貶國格」　侯友宜競辦轟：自己做不到還扯後腿

今日·今日-2023今日畫會畫展　台東藝文中心展出

陳喬恩公開「快速減重」消腫食譜！　照吃2個月狂瘦23公斤

「泰國美少女」無緣決賽　媽媽一起來台高顏質宛如姊妹

端午連假返鄉旅遊人潮增　籲做好防蚊措施避免蚊蟲叮咬

太妍來台唱到嗓子啞掉！自責「表現不好」道歉：好難過，對不起

回應普丁叛國指控！瓦格納首腦稱「完全錯誤」：我是愛國者　絕不投降

不斷更新／陳俊秀長打發威！曾總2次挑戰成功　樂天4上2比0領先

「天空眨眼睛」睽違15年再度報到　天文迷搶拍紀錄夜空景象

端午連假嘉義文化夜市人潮曝　不想人擠人可來這些地方悠遊

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

政治熱門新聞

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

館長《狗官》MV！剛發秒衝3.4萬觀看

賴清德補助私大被頂大生酸爆　作家開戰了

快訊／國民黨爆吃案！記者遭立委性騷申訴未果　藍卻發新聞稿稱結案

快訊／8架次共機今早「抵近24浬線」　國防部：嚴密監控應處

男記者控藍委摳手心15秒被吃案　國民黨回應了

侯友宜酸「選前想起礦工之子」　賴清德辦公室反擊

快訊／洪秀柱發聲　籲國民黨勿「換侯」

柯文哲昔讚賴清德「誠懇」今批「裝可愛」　他嘆：已非以前認識的柯

郭台銘恐獨立參選？　徐巧芯曝解方：國民黨要穩住基本盤

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

侯友宜不忍了！怒告綠營「餵藥案」亂傳謠言

開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

快訊／侯友宜不忍了！　明早競辦舉發賴清德、戴瑋姍散發假訊息

更多熱門

相關新聞

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

調整再出發！侯友宜競辦7月成立　未來選戰策略曝光　

國民黨總統參選人侯友宜接受徵召逾一個月，民調始終不見起色，使得藍營人士異常焦慮，甚至出現「換侯」聲音。但侯陣營在經歷過去一個月上沖下洗的選戰攻防後，團隊已快速進行調整，策略也慢慢改變，接下來侯友宜會以更接地氣方式，主攻黑金、貪腐、治安、國安、經濟倒退等議題，而現在的競選工作室，擬在七月初升級為競選辦公室，廣納各方人士，擴大侯友宜的決策圈。

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

遭疑拋「重啟服貿」　柯文哲怒嗆：民進黨王X蛋！每天做假新聞

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

評總統民調　日學者點關鍵：賴清德穩定、柯文哲上升、侯友宜苦戰

新北淹水卻在外跑行程　張志豪轟侯友宜：可以向市民道歉嗎？

新北淹水卻在外跑行程　張志豪轟侯友宜：可以向市民道歉嗎？

關鍵字：

侯友宜柯文哲游盈隆2024總統大選民調

讀者迴響

熱門新聞

NONO結婚證書一簽就變了

黃子佼爆「吳姍儒假面逼哭大鶴」黑料！

再爆演藝圈大哥車內侵犯！愛莉莎莎認「是未爆彈」　

超商浩克又怒了　與新婚妻住台中摩鐵大吵

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

NONO搞失蹤！朱海君昔捧孕肚心碎淚崩

NONO曾爆和AV女優一夜情！她認證「尺寸驚人」

一劑4900萬台幣！　「全球最貴藥劑」8月納保

女友上國道想拉屎！一舉動讓他決定娶了

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

誣陷女網紅崩潰關臉書指對方要求！廖峻兒子怒曝「私下LINE對話」鐵證

山區遇「大眼扁扁蛇」偽裝成藤蔓

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

交往黃子佼早大方承認？　陶晶瑩回嗆小S洩關鍵對話

更多

最夯影音

更多
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！
廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

廖峻遭控性侵：借10萬是幫她！　現身警局報案「我一定要告」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

確定了！大學讀3年當兵1年　9月正式上路「女生不適用」

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

舒華傳授外向撇步「向錢看！」　曝高中穿短裙被罰：很老土欸

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

瘦子喊告！遭匿名爆料指控　葛斯齊撇責：僅是採訪提問

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面