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酸游淑慧跳船投降白色力量　王世堅：愛不到就數落我？

▲▼台北市議員王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市大同士林立委選戰由國民黨議員游淑慧出戰民進黨議員王世堅。游24日在臉書PO文，質疑王世堅過去被問到是否加入民眾黨時說，「不可能到詐騙集團當車手」，但昨被問到時否有可能綠白合，卻回應「有可能」。對此，王世堅下午受訪反酸游淑慧，「莫名其妙，是不是愛不到白色力量就把人家罵一頓，順便數落我？」

王世堅下午受訪回應，他與民眾黨北市黨部主委林國成、議員林珍羽父女倆，都是他在議會的好同事，也都是同選區的議員，基於二十幾年、2代的交情，昨天偶然在廟會活動場合碰上，當然基於禮貌與風度會互相褒獎一番。

王世堅說，林珍羽議員在議會的表現，大家看得很清楚，昨天是誇獎林國成議員能教出這麼好的女兒，過去他在議會表現80分，女兒林珍羽則有100分，這是一種很善意的表示，是基於風度跟禮貌，「被問到說這樣可不可能綠白合，那是基於在外面不期而遇，禮貌性的一種回答，所以我當然說有可能」。

「這跟游淑慧外來的作為是截然不同的。」王世堅說，游淑慧議員自己很清楚，這2個禮拜以來的作為，是主動尋求藍白合，這個時候他們的主帥、總統候選人侯友宜民調是落居第3，是在最危險、最弱勢的時候，而且民調可能還會往下探，「所以游淑慧議員主動釋出藍白合，那是投降、是跳船、是舉白旗欸」。

「我覺得這完全不可等量齊觀。」王世堅直言，自己是和林國成、林珍羽父女在外巧遇，游淑慧怎麼會用這件事，掩飾她向白色力量豎白旗、投降、跳船的事？

王世堅說，游淑慧在黨內受到非常大的壓力，因為即便是國民黨也有注重黨格的人，對黨的忠誠度非常重要，尤其在黨支持度下滑之際，在這時候還尋求外人合作，不就是投降？

更何況如果綠白合基於禮貌說要合作，王世堅認為，第一、第二名互相釋出善意，是一種風度、禮貌；而最後一名的跟第二名的柯文哲拋媚眼，是投降、是舉白旗，請游淑慧不要搞混。

王世堅說，游淑慧是主動求愛，愛不到白色力量就把白罵一頓，順便把他數落進去，「愛不到就數落、就踹一邊，不是很奇怪嗎？如果白色力量答應她了，她今天會這樣？要讓敵人尊重你，白色力量會看不起那種主動搖尾乞憐、舉白旗拋媚眼的人」。王說，未來不會再針對游淑慧相關抨擊做回應。

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