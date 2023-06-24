退出2024總統選舉？　柯文哲回應：不排除但要有理由

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日接受媒體人廖筱君專訪，被問及「民眾黨區域立委找不到人、政治實力沒有組織、沒有錢、沒有人脈，那到底憑什麼敢選總統？」柯文哲表示，他不需要參選聲明，只需要退選聲明，如果沒有要退選就順順的走就好；主持人則繼續追問，所以不排除退選？柯文哲則回應，那也要有理由。

針對2024總統大選，柯文哲表示，目前就按部就班地走，可以選就選，不能選就算了，他不需要參選聲明，只需要退選聲明，如果沒有要退選就順順的走就好；主持人則繼續追問，所以不排除退選？柯文哲則回應，那也要有理由。

柯文哲進一步說明，以前在台北市議會被問及是否會參選總統，他都回，「只有退選要理由，參選不需要理由，反正歷代台北市長幾乎都有選總統，所以就按部就班很自然地走，也沒有說一定要怎樣，自然、問心無愧就好。」

柯文哲認為，目前台灣選舉制度對小黨很不利，民眾黨除了沒有地方黨部，也沒有錢、沒有人脈，雖然政治是很現實困難的，但成立不到4年的政黨可以做到這樣，已經很厲害了。

至於與國民黨是否會有進一步的合作，柯文哲說，現在大家每天都在講藍白合，但他從來沒看過人家跟他說要合作什麼，那些都只是在放話而已，民眾黨已經先提名自己的總統參選人了，「侯柯配」這種議題都是隨便講講，讓每天晚上call-in節目有東西可以討論而已，哪有實質意義？再者，柯文哲強調，民眾黨與國民黨沒有政策能夠相融，好歹要有一個理念或價值大家可以合得起來，不然講到最後好像都是權位分配，很難得到台灣民眾支持。

此外，柯文哲也抱怨，國民黨在操作政治理念方面能力很差，政治上還是要冠冕堂皇，有訴求才能得到人民支持，民眾黨講究正直誠信，比較乾淨認真，不會像國民黨一樣假，「有哪個地方相同我還看不出來，年齡層也不一樣。」