汶川地震「敬禮娃」考上北大　15年前受困廢墟20小時奇蹟生還

▲15年前汶川地震的「敬禮娃娃」順利考上北大 。（圖／翻攝 封面故事）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川5·12汶川地震已過15年，當時從廢墟殘骸中救出來的小男孩郎錚，特地向解放軍致敬，「敬禮娃娃」也感動許多人心。如今15年過去，當年這位勇敢的小男孩，大學成績放榜拿到637分，可以順利進入北大或繼續完成夢想。

「敬禮娃娃」郎錚的故事，曾經鼓舞在汶川地震中受傷的心靈，一晃眼時光飛逝，小男孩今年已經是18歲大男生，身高也有185公分，讀書成績十分優秀自愛。

近期大陸各地大學考試放榜，郎錚的成績出來了，語文129分、數學126分、文綜239分、英語143分，總共637分。

他開心的說，「查到分數後有一點點驚喜，迫不及待地分享給了家人」。喜歡文學、歷史、國際政治等專業的他目前已收到了北京大學和中國人民大學的邀請。

▲當年的小郎錚懂得感恩，被救出後主動向解放軍敬禮。（圖／翻攝 封面故事）

時間回到15年前，2008年「5·12」汶川特大地震發生後，北川災區一片廢墟中，時年3歲、左臂受傷被埋20多個小時的小郎錚獲救。

當時，他躺在一塊用小木板製成的臨時擔架上，用稚嫩的右手向8位抬著他的解放軍戰士敬禮。這一幕迅速傳遍全大陸，小小年紀懂得感恩，感動無數人，他的幸運聲會獲救，也給其他家屬帶來盼望。

如今，5·12汶川地震已過15年，當年的「敬禮娃娃」已經長成一名陽光大男孩。這些年，他一直嚴格要求自己、努力學習，學習成績也不上家人失望。

▲郎錚珍惜生活，努力讀書回報父母 。（圖／翻攝 封面故事）

高考前，郎錚定下目標，要進入夢想中的大學。他說，「大學是一個更大的平臺，可以去接觸更多的人，交更多的朋友，還可以拓展眼界、增長見識，自己會有一個跟中學不一樣的提升。」

對於大學會選擇什麼專業，他則說，可能會選擇自己感興趣的國際政治，或者歷史文學方面，但最終的選擇除了結合自己的興趣，還要根據實際情況以及自己的能力、特長去綜合考慮。

郎錚的父親告訴記者，這些年來郎錚一直懷著感恩的心，希望通過努力學習，將來成為一名對社會有用的人，他也時常幫助他人，就像當初那些無私幫助他的人一樣。「感謝關心、幫助過郎錚的人，望他考上大學，成為一名有出息的人，未來能回饋社會，去幫助更多的人。」

