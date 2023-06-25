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汶川地震3歲「敬禮娃娃」長大了！　陸高考成績637分居四川第30名

▲2008年汶川地震的「敬禮娃娃」郎錚在大陸高考拿下637分的好成績。（圖／翻攝央視）

▲2008年汶川地震的「敬禮娃娃」郎錚在大陸高考拿下637分的好成績。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

2008年在四川汶川發生的大地震奪走6.9萬餘百姓的生命，也有不少民眾奇蹟似的生還，其中，有一名3歲男娃娃郎錚被救出時，在擔架上向救援的官兵敬禮，照片一度讓不少人暖心。經過15年，郎錚已經平安長大並在2023年大陸高考取得637分的佳績，載四川省考生中排名第30名，還獲得北大和人大的邀請入學。

▲2008年汶川地震的「敬禮娃娃」郎錚在大陸高考拿下637分的好成績。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，「敬禮娃娃」郎錚查到了自己今年的高考分數637分，四川省排名前30名，其中，語文129分，數學126分，英語143分，文綜239分，「查到分數後有一點點驚喜，迫不及待地分享給了家人。」

據了解，郎錚為羌族人，他在2008年的汶川地震中受困於震央北川，在救援人員努力下，成功從瓦礫堆中救出年僅3歲的他。當時，郎錚的臉部和四肢雖然都還有一層灰色的礫石，但他躺在擔架上機動地向救援的官兵致敬，讓無數人感動的掉下眼淚。

郎錚現已長大成為一名帥氣陽光的青年，他在放榜後透露，就學前的暑假除陪伴家人外，還計劃讀萬卷書、行萬里路，「想去陝西西安等歷史底蘊濃厚的城市看看，近距離感受當地文化氛圍。」

至於15年前的汶川地震，郎錚的記憶雖逐漸模糊，但他始終牢記「感恩」兩個字，他表示，「大家的愛心在廢墟上澆灌出了希望的花朵，在無數人的無私幫助下，我們的家鄉才能涅槃重生。」

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