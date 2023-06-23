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快訊／宜蘭南澳02:45規模4.7地震　北台灣有感搖晃

▲▼宜蘭地震。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／台北報導

宜蘭縣南澳23日凌晨02點45分發生規模4.7地震，北台灣明顯有感，不少民眾都感受到搖晃。

氣象局指出，震央在宜蘭縣政府南南西方20公里處，地震深度58.6公里，最大震度在宜蘭縣牛鬥、花蓮縣和平、新北市新店、新竹縣關西、台中市梨山、桃園市、南投縣合歡山2級。

許多網友紛紛留言，「嚇死」、「好大」、「永和有感」、「桃園有感」、「很晃」、「台北有感」、「還以為錯覺」、「抖了一下」、「好短的三下」、「快速搖一下」、「還以為是椅子在晃」。

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