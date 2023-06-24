南藝大女學生控狼師「無套中出」事後買避孕藥：要我當地下情人

▲女學生寫下被誘騙的的過程。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

「#Metoo」風波持續延燒，許多受害者紛紛勇敢站出來講述過去被侵犯的經歷，曾獲得2019年台灣文化獎的前台南藝術大學教授，遭到女學生指控，教授常找班上性格孤立的女生，噓寒問暖傳訊息，營造出曖昧的氣氛，到後來經常不戴套性索求，被女學生質疑時還辯稱「是妳在幻想」。

作家兼資深記者「房慧真」在臉書發文，網路上有個募集，關於「前台南藝術大學教授事件」，有一個受害者的網絡，網站中有2個案例，其中一個案例是發生在2012年，當時女學生尚未走出失戀泥淖，在學校也獨來獨往，教授對她特別疼愛，營造出曖昧的氣氛。

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女學生寫道，「他將一切包裹得情投意合、你情我願，順理成章，然而實際上，在這段關係中，我幾乎沒有任何主動的權力」，某次老師邀約到海邊玩，當時她深陷情傷，雖然覺得不合適，「但又想他可能也只是想幫我散心，他是老師應該不會對我做什麼事」。怎料，教授竟藉機親吻，還摸了她的胸，「而他的態度，讓我感覺像是真如他所說一般，『我是唯一一個讓他情不自禁愛上的女學生』」。

▲教授藉機親吻、摸胸。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



某日，她到教授住所才得知對方已婚，與師母南北分居，當下很震驚、難受，「他卻說他從未有意隱瞞，是我沒問，娓娓控訴是師母害他無法信任這段婚姻」，看到對方委屈的模樣，她心軟並同情，認為教授是婚姻的受害者，「我變得越加無法拒絕，無法果決離開、拋棄孤單可憐的他」。

女學生提到，於此期間有讓三兩好友知道此事，教授得知後，竟要她跟好友謊稱「我先前所講的都純為個人幻想」，教授還說身邊有朋友就是因此而成為流浪教師，「我心軟不想讓他落於此境，便答應照做」。

女學生崩潰指出，「他希望我一輩子當他的地下情人」，但她沒辦法繼續待在這樣的關係裡，也無法承受對方在性上不斷索求，「進行性行為從不使用安全措施，買避孕藥要我吃，吃了以後還有副作用，他知道後責怪說是我的問題，讓我苦不堪言，即便當時我真的很難受，卻也不敢要求他」。

最終女學生決定以身心狀況不佳為由休學，並在2019前往性平會作證，但是性平會調查結果還沒出爐，教授就自請離職，南藝大自始至終「沒有公開調查結果」，性平會結論也沒有報給教育部，當年出席性平會的被害者，沒有獲得一個公正的答案。

本文獲房慧真授權提供轉載