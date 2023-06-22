神人建「ME TOO TAIWAN」性騷擾資料庫！揭露52位名人黑歷史

▲創建人希望這些姓名未來被搜尋時，這些黑歷史也會一併被搜到。（圖／翻攝自網站）

記者施怡妏／綜合報導

「#Metoo」從政壇炸到演藝圈醜聞，不斷有受害者出面指控惡行，演藝圈也已經連爆數顆震撼彈，就有網友創建網站，台灣性騷擾資料庫「ME TOO TAIWAN」，收錄內容從今年6月初開始，政治圈、娛樂圈、媒體圈等多起性騷擾事件，希望即便熱潮過了，只要在網路上搜尋這些人的姓名，就會被找到這些黑歷史。

網站名稱就叫做「ME TOO TAIWAN」，創建人表示，性騷擾無所不在，而且不分男女，遇過的人要把這些經歷講出來是非常不容易的事情，一堆人會說「為什麼不走司法途徑？」但問題是，很多性騷擾都是發生在很快的當下，不像其他犯罪有「明顯的直接證據」，往往只有當事人知情，而且在發生的當下，受害者不可能準備好拍攝保留證據。

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創建人表示，就算受害者願意說出來，騷擾者還是可以不要臉的說「我不記得」，當下如果有道歉也只是「時勢所趨」，不是真的對自己的行為有反省，更多的是連道歉都不會。

創建人透露，做網站的目的，是希望這些人的姓名以後都留在網路上，可以被找到有這些黑歷史，希望在熱潮過後，這些資料還能留著，還可以很容易被找到，「畢竟不管多熱的新聞，大概兩三周後就會消停，如果這個站能讓多年以後，這些人繼續維持某種程度的社會性死亡，或至少讓搜他們名字的人可以搜到這些資料，那也就足夠了」。

目前網站收錄52則事件，創建人表示，收錄標準並不是以「有上新聞」，而是以「找的到第一手metoo 資料 / 性騷擾處理者揭發 」為主，且公開連結還存在，而不是只剩網路截圖；此外，如果是未公布騷擾者姓名，且從新聞報導無從得知騷擾者是誰，目前不會收錄，但未來會考慮收進來，「但分類上要再看怎麼區隔」。