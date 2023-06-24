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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談重啟服貿遭民進黨猛轟　柯文哲反擊抹紅再提「2訴求」

▲▼柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲過去針對服貿的相關言論再被翻出，民進黨質疑柯在其「國政白皮書」傳出有重啟服貿的主張。對此，柯文哲透過影片回應，指最近綠媒炒作他要重啟服貿，只是在內部討論寫的文件，就嗄出去一條龍作業，是很典型的抹紅認知戰，並提出兩個訴求，第一，《兩岸協議監督條例》先通過，第二，貨貿比服貿先討論。

柯文哲說，重啟服貿只是內部討論寫的文件，內部文件被拿出去PTT、名嘴一路打，就很典型的抹紅認知戰。回到一個事實面思考，台灣對中國大陸的出口會佔到整個台灣的出口最高到13%，且對中國大陸出超1000億美金，所以不管怎麼樣，民進黨完全不跟中國大陸討論是不對的，因為中國大陸是重要市場。

「那國民黨為什麼過去談這個會失敗？因為利益不應當被買辦集團壟斷，應該是全體人民共享。」柯文哲說，與陸貿易的好處，一般老百姓並沒有感受到，這也是為何2014年會出現太陽花學運的原因。

柯文哲強調，他在2013年立法院的公聽會就講的很清楚，「我們不是反對服貿，而是反對黑箱」，在太陽花學運後有一個重要訴求，就是要通過《兩岸協議監督條例》，這他完全認同，如果台灣必須與大陸進行各種協議，那一定要有規範。

柯文哲說，台灣最重要的價值是民主自由，所以任何協議透過民主程序監督，希望立院通過《兩岸協議監督條例》，有規範以後，將來才能去規範任何跟大陸的協議。

接著柯文哲也說，《兩岸人民關係條例》與《兩岸協議監督條例》還是不一樣，一個是處理政治性問題，一個是處理經濟上各種協議的問題，「民進黨團總召柯建銘的回應，我覺得還是不對」。柯表示，兩岸之間還是要有貿易往來，完全不來往是不對的、貿易往來被把持也是不對，因此主張一定要有《兩岸協議監督條例》，在台灣的民主價值之下，監督兩岸間貿易往來。

柯文哲指出，更重要的是，務實面考量，貨貿一定比服貿優先，所以結論2個訴求，第一，《兩岸協議監督條例》先通過，第二，貨貿比服貿先討論。

此外，柯文哲也開轟民進黨是典型的行政怠惰，「只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律」，民進黨現在在國會是一黨獨大，既然這是一個重要法案，特別是太陽花學運後的重要訴求。如果要講的話，10年前蔡英文總統還跟前總統馬英九辯論過ECFA要不要做，當時把ECFA講的如洪水猛獸，結果蔡英文執政7年，如果當年那麼反對，現在為什麼不把ECFA停掉？還是要面對事實，做務實的處理，這樣才是正確的。

另外，柯文哲辦公室也做出4點聲明：

一、 柯文哲競選辦公室目前尚未推出白皮書。

二、 兩岸貿易頻繁，台灣一年對中國出超超過千億美元，中國也佔台灣出口4成，兩岸經貿往來必須透過立法「法制化」、「正常化」。

三、 2014 太陽花學運後，民進黨承諾「兩岸協議監督條例」立法，結果一拖7年，這是民進黨行政怠惰。柯文哲主張透過立法，以「兩岸協議監督條例」規範兩岸的經貿往來，才能讓經濟成果全民共享，而不是被買辦集團把持操控，也不會在重要市場失去競爭力。

四、若 ECFA、服貿、貨貿皆為糖衣毒藥，請蔡總統退回 ECFA，停止服貿貨貿早收清單，並承認陸委會所發出的新聞稿上指稱「政府將儘速推動兩岸協議監督條例完成立法，再依據監督條例規定進行兩岸服務貿易協議審議及兩岸貨貿的後續協商」，皆為不實錯誤虛假訊息，也請賴清德副總統明確表態，未來若執政，也絕不重啟ECFA談判，不會與中國貨貿、服貿事項進行磋商。

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