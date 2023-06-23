搶攻年輕人選票　鄭運鵬籲賴清德：不用演！展現嚴謹的一面

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選，藍綠白各陣營皆搶攻年輕選票，民進黨總統參選人賴清德因應端午節，發布向平鎮農會家政班的客家媽媽，學習客家包粽文化的影片；國民黨總統參選人侯友宜則在端午節早上直播「用筆立蛋」；民眾黨參選人柯文哲則是與網紅合體跳「求佛舞」。不過，民進黨立委鄭運鵬認為，總統參選人也是人，不需演一個自己都不熟悉的參選人，「如果賴清德是位嚴肅嚴謹的人，那就讓大家看到他的這一面吧！」

鄭運鵬昨日透過臉書發文表示，如果參選人認為年輕人只看短影音、跳佛舞、喜歡講話誇張，而忘了他們是最能搜尋資訊、選擇未來的族群，那就和過去選舉的經驗矛盾了。他認為，總統參選人也是人，不是聖人也不是神，自然就好，文宣能幫忙做的，是讓選民看到他是什麼樣的人，也喜歡這樣的人，而不是去演一個自己都不熟悉的參選人；因此，他建議賴清德陣營，「如果賴清德是位嚴肅嚴謹的人，那就讓大家看到他的這一面吧！」

鄭運鵬舉例，幾年前有位帥氣的台南立委建議他，上節目或者受訪一定要打領帶，他很好奇為什麼，後來對方跟他說，有一次賴清德看到他受訪沒打領帶，訪問完就直接打電話過去說，「在新聞上一定要穿西裝打領帶，才像個立委！」，他怕賴清德也會打給鄭運鵬，所以要他一定要打領帶。

鄭運鵬回憶，賴清德擔任立委、行政院長、副總統，的確是天天帶著領帶的樣子，一般人的確不會時時刻刻都那麼嚴謹，「我相信年輕人也會信任一位嚴謹的總統，只是我們要用什麼方式告訴他們，賴清德可以嚴謹地學剪髮、嚴謹地吃客家粽，也可以嚴謹地拿手術刀組HG鋼彈，大家會想看嗎？」