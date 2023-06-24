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控《人選之人》黃健瑋「趁機性交」反被酸　女演員自殺獲救

《人選之人-造浪者》男星黃健瑋遭爆涉嫌乘機性交，他委任律師發聲明反控爆料非事實。

▲《人選之人-造浪者》男星黃健瑋遭爆涉嫌乘機性交，他委任律師發聲明反控爆料非事實。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名演員因主演《人選之人-造浪者》爆紅，該片也掀起#me too運動，沒想到黃健瑋本人卻也爆出涉嫌乘機性交，雖然他當天就澄清「本人絕無違法之情事」，還委任律師發聲明反控爆料非事實，希望事情能夠就此收尾。但A女友人找上本刊，告知發文爆料的受害A女因無法接受黃健瑋不認錯的態度，加上酸民惡意的留言，導致情緒崩潰而服藥輕生，所幸及時被救回。A女事後強忍傷痛哭訴，她當時曾找黃健瑋質問，沒想到黃明知她當時因服用安眠藥意識不清，竟還反問她：「妳為什麼不叫？」讓她受傷極深。

A女16日在臉書發文指控2006年間，遭黃健瑋乘機性交，黃當天隨即否認此事，20日又委任律師發聲明指控爆料內容非屬實，並指以訛傳訛侵害人格。結果在聲明發表的當天凌晨，A女被丈夫發現躺在床上，一旁滿是空藥罐，整個人全身癱軟、意識模糊，如何呼喚都叫不醒，A女丈夫見狀趕緊通報救護車，所幸及時就醫，A女在經過急救後，幸運撿回一命。

「我希望當時自己是清醒的，能有意識、有能力，去反抗他的行為…我希望我有說『不』的機會……」A女接受本刊訪問時，難掩激動情緒，幾度崩潰痛哭，無法言語，許久才得以回想10多年前的可怕記憶。

受害女演員A女日前情緒崩潰而輕生，所幸丈夫及時發現送醫，急救後無大礙。（讀者提供）
▲受害女演員A女日前情緒崩潰而輕生，所幸丈夫及時發現送醫，急救後無大礙。

她說當時她和黃健瑋在劇組認識，黃時常會在言談之中有意無意的肢體碰觸她，除此之外，兩人相處就和一般同事沒有不同。當時劇組一起下榻在某間旅社，演員都是一人一間，事發當天收工後，她便獨自返回房間準備休息，沒多久黃健瑋來敲門，找她一起去唱歌，但她回絕黃表示：「我今天很累，要吃安眠藥睡覺了，就不去了。」

「我至今都非常後悔，為什麼要讓他知道我準備要吃安眠藥…才讓他有機會得逞……」A女說，她當天最後的記憶就是黃健瑋來找他，接下來就失去意識，醒來時已經是躺在床上全裸的狀態。

她事後詢問黃健瑋當天是否發生什麼事情，黃健瑋表示兩人當天有發生關係，還反問A女，如果不願意的話「為什麼妳不叫？」A女聽完感到十分震驚，因為她完全沒有相關的記憶，但在害怕劇組的人知道又不清楚該如何向外求救的情況下，只好默默隱忍。

A女說，這麼多年過去，她都活在懊悔之中，後悔自己給黃健瑋機會趁機侵犯，直到認識擔任律師的丈夫，才明白自己的權利，了解法律對於此類型的性侵犯是有「乘機性交罪」罪責的，加上近來metoo的風潮，才讓她鼓起勇氣決定發聲，「當時吃藥的我沒有反抗，但如果問清醒的我，我會很非常明白地回答『我不要』！」

對於黃健瑋否認的說詞及律師聲明，A女說，黃健瑋不敢否認兩人有發生性關係，找律師發聲明的目的就是希望她不要再講話，「我很想問黃為什麼要這樣做，為何當時還要問我『為什麼不叫』，難道我應該要配合你嗎？我覺得自己很蠢……」

A女孩另外還提及，受害者不只她一位，為了讓大眾知道真相，她努力嘗試聯繫其他受害女性，希望大家一起站出來指控黃健瑋的惡行，但其他人都因家庭等因素不願站出來，加上黃健瑋不肯認錯的態度，讓她感到很絕望，成為壓垮她的最後一根稻草。

本刊詢問A女對於黃健瑋是否有什麼要求，A女說：「我希望他告訴我當時到底發生什麼事，如果可以，希望他跟我說聲對不起。」並指會和律師討論提告的可能性。

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