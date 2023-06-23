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隆乳新招？女子胸部神祕器具噴白煙影片瘋傳　網友驚呼：太恐怖！

圖文／鏡週刊

香港社群近日流傳一段令人驚訝的影片，一名女子疑似為了豐胸，竟然在胸部放置兩個器具，不斷噴出白煙，看過的網友皆嘖嘖稱奇，好奇這究竟是美容療程還是危險的民俗療法。

網路瘋傳一名女子疑似用民俗療法豐胸影片，影片中她胸部蓋上乳房造型器具，不時噴煙。（翻攝臉書社團「好fashion呀你」）

根據社群平台瘋傳的影片顯示，該名女子像是在養生館或按摩館接受療程，全身只包毛巾躺在床上，雙乳上方各有一個器具，形狀像是乳房一般覆蓋住雙峰，不時可見器具冒出濃濃的白煙。

女子接受療程時，旁邊還有一名工作人員，不時用手調整器具的位置和角度。而女子則閉著眼睛享受，看起來似乎十分放鬆。這段影片一曝光，就吸引不少網友注目，部分人認為畫面很驚悚，好奇反問「這是什麼療程？」「不會燙嗎？」看著胸部冒出白煙，讓人感到十分害怕，驚呼「我的天啊！這到底在幹嘛！」

另外則有人留言推測類似民俗療法，指出疑似拔火罐隆胸，但也有人則推測是「艾灸」，據了解「艾灸」是一種利用燃燒產生的溫熱和藥性，能夠溫暖經絡、調節氣血、消除腫塊、驅散濕寒，從而達到養生保健和治癒疾病的方法。

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