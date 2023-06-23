　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

▲宗教博物館「山海天人」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

▲世界宗教博物館6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」。（圖／世界宗教博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市永和區的世界宗教博物館，6月21日起推出年度大展「山海天人：我在自然裡」，結合劇場科技與多媒材巧思，在奇幻詩意與超現實場景中，開啟獨特感官體驗，躺在黃櫟葉上仰望山之彌堅；坐在鞦韆上想像海之無垠；漫步雲端棧道感受天之浩瀚，顛覆生命框架，反思人與環境的羈絆，要如何相生相守、相依共存，預計將再引領年輕人看展風潮，為藝文活動注入新活水。

人與自然相依共存　生命教育一環

有「心靈博物館」之稱的世界宗教博物館，致力生命教育近22年，從各宗教出發，透過系列特展，悠遊於不同生命階段的各個篇章。2022年「生死晝夜：於死亡中前行」，以人為本，探討華人最忌諱的「死亡」議題，討論關於生命的感知，由失去生命，離開生命，反照生命在我身的意義。今年「山海天人：我在自然裡」嘗試突破過往的窠臼，以更宏觀的上帝或眾神視角，討論人與自然的關係，領悟人類的渺小，學習謙卑、敬畏，敬天禮地。

後疫情時代，在節奏快速導致人心失所的時刻，透過一場未知而嫻靜的旅程，找尋自我與自然間的種種可能。唯有拿掉生命的有限，放到天地山海的無垠遼闊中，才會有機會察覺，人在自然裡的流動。透過展場設計，不同以往的角度進入山海天地之間，隨心所之開啟的內心對話，不論寧靜，不論爽快，不論澎湃，不論迷眩，就是那個屬於「我」與自然的脈動。我在自然裡，自然也進入我否？我在一切，一切在我。

▲宗教博物館「山海天人」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「織流之迷」展區就像瀑布一般，引領觀眾探索自然。

期望喚醒社會各界　重視靈性生態

世界宗教博物館創辦人心道法師，近年積極推廣「靈性生態」、「生命和平」理念，他表示，靈性生態其實是會講話的，人類要給生態喘息的空間，否則對方活不下去就會反撲，要共同分享彼此。重新牽起人們與自然的連結，強調「共生」與「和解」，講求人和自然共存，在自然中觀照內心。

館長馬幼娟暢談策展理念與這次展覽的特色及突破。她表示，因人的自私與貪婪，地球生病了，致使造物主所創造的生態鏈失衡，只有回歸人的本心（靈性）修正自己，才是生態永續的唯一解方。「山海天人」與「生死晝夜」兩檔特展展名，皆為心道法師的著述書名；觀眾介入展覽，恰巧呈現：山海天，人在自然裡。

▲宗教博物館「山海天人」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

▲坐在鞦韆上想像海之無垠，感悟自我渺小。

夢幻舞台式空間　打造山海天的廣闊

全場包含6大展區，展場空間約200坪，橫跨兩個特展室，比去年大出一倍。「靜觀山川、潛行海洋、穿越天穹」3個以自然沈思的主題，以山、海、天為視覺載體，引導觀眾進入一場內心與自然世界的對話之旅。加上3個過場，「水幕之靜、織流之迷、靜夜之路」，讓參觀者在鬆緊之間，靜心思索山海天之中，我在哪裡？當人在自然裡，我的心又在哪裡？做為人類，如何與自然產生共鳴？

進入展場，沐浴在靜謐的自然空間，靜觀崇山的峻秀與嫵媚，體會「橫看成嶺側成峰」的心田寶藏；在落葉中體悟大地的堅韌與沉靜；潛行海洋深處，領略潮水浪花的柔軟和洋流湧動；走上總長36公尺的木棧道，穿越天穹凝視暗夜星辰的璀璨，享受天空的無限和遙不可及的神秘。當感官通通打開的時候，第六個隱藏感官將被啟動，心領神會。

▲宗教博物館「山海天人」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

▲「靜夜之路」展區，藉由自我提問與反思，自觀自在，守本真心。

「看山望海，仰天觀人。」策展團隊之一的展示蒐藏組主任林昱宏說，「靜觀山川」展區地上的數萬片落葉，是館方精挑的黃櫟葉，經過防蟲特殊處理，因葉緣呈鋸齒狀，場布人員事先用剪刀一片片修剪過，讓觀眾在呼吸吐納間更舒服的領會腳踏枯葉的觸覺。也歡迎觀展後，在「穿越天穹」展區，將想對大自然講的話寫下來，貼在雲朵之上，它將隨著風、隨著雨，回歸於自然。展期至明年6月23日，邀請大家脫離世俗塵埃，走進山、海、天。

▲宗教博物館「山海天人」特展。（圖／世界宗教博物館提供）

▲匯川聚場藝術總監張忘，擔任開幕活動引路演出者，當場揮毫。

【更多新聞】

►金山警暑假防飆總動員　一夜攔查180汽機車！超速取締90件

►視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

►基北北桃1200月票7／1啟動　謝國樑盼年底前建置「共享運具」

►七堵室內兒童樂園今揭牌啟用　謝國樑：創造友善美好體驗

►基隆特教生身懷絕技　副市長邱佩琳頒獎嘉勉

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
性愛片遭前男友外流！連地址都公開　每天都有噁男跑來她家
泰坦號承受「內爆壓力」有多大？　專家：艾菲爾鐵塔的重量
快訊／3台男「越南運毒480公斤」　被判死刑
圓山飯店天花板坍塌！金龍噴泉遭砸「龍身斷裂」
2023年「爛密碼」排行出爐　這20組駭客秒破解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

把握最後機會！新北公有市場集章　抽東京來回機票

逗陣來新北遊商圈　體驗4大主題嗨翻到年底

艾草搭配薄荷泡茶養生飲　氣味清香讓人暑氣全消

清水祖師得道紀念日巡遶境　淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安

落實老人照顧政策　黃偉哲慰訪老人機構與長者同樂陸上龍舟

立即偵辦水產店槍擊案　黃偉哲端午佳節親勉有功員警

端午連假台東放假趣　台東警分局長慰勉同仁辛勞

消暑戲水溺水頻傳　南消防宣隊「粽夏防火防溺宣導」

南消一大鹽水分隊與國軍合作　端午邀民眾體驗國防消防

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

嬤被孫女騙玩丁丁桌遊　龜速起手勢敗北遭噴水

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

林口科技聚落宅「森聯上上謙」　學區、綠意兼具成宜居首選

偕江老師改編《連名帶姓》　默契對唱浮誇猶如音樂劇

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

把握最後機會！新北公有市場集章　抽東京來回機票

逗陣來新北遊商圈　體驗4大主題嗨翻到年底

艾草搭配薄荷泡茶養生飲　氣味清香讓人暑氣全消

清水祖師得道紀念日巡遶境　淡水眾宮廟參贊庇佑新北平安

落實老人照顧政策　黃偉哲慰訪老人機構與長者同樂陸上龍舟

立即偵辦水產店槍擊案　黃偉哲端午佳節親勉有功員警

端午連假台東放假趣　台東警分局長慰勉同仁辛勞

消暑戲水溺水頻傳　南消防宣隊「粽夏防火防溺宣導」

南消一大鹽水分隊與國軍合作　端午邀民眾體驗國防消防

12星座「一周運勢」！摩羯被貴人眷顧　獅子財務有斬獲

味全龍土投出頭天3連勝　葉總按讚：有把責任做好

青峰新歌MV有「特別版」！　神秘嘉賓居然是她

徜徉宗博館「山海天人」特展　超現實場景如詩如夢

老公跟她槓上！　甄莉認清「彼此改不了」決議分居

快訊／大樂透1億獎號來了！端午百萬紅包「還有31組」　等你來領

擋住富邦悍將9局反攻　中信兄弟5比3驚險勝出

把握最後機會！新北公有市場集章　抽東京來回機票

蔣少宏滿壘關鍵MVP！味全7比5勝樂天　曾仁和改寫生涯最慘

快訊／3台男「越南運毒480公斤」被判死刑　2人求法官網開一面

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

地方熱門新聞

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕

台南市安平區馬路近日散發惡臭

基北北桃1200都會通定期票　7／1起啟用

東隆宮甲辰正科迎王　超級夜總會端午開演

嘉義市號召50歲以上籌組勇壯樂團

親子來台南開心享粽好食光

幼兒尿液巴比妥及苯二氮平類未檢出！

台南最美古蹟圖書館獲建築園冶獎

嘉義市大溪社區端午立蛋、潑午時水

南警端午節專案臨檢路檢

黃偉哲巡視南消公園消防分隊

南消一大端午邀民眾體驗國防消防

火龍果園缺採收工　雲林果園罕見開放民眾自採

台中大甲最老夜市　最快8月重新營業

更多熱門

相關新聞

新北公有市場集章　抽東京來回機票

新北公有市場集章　抽東京來回機票

新北市政府市場處邀請大家一起來趟市場輕旅行，今年6月30日前在新北市38座公有市場內集滿2個不同印章，並於7月3日前將集章明信片郵寄回活動單位即可參加抽獎，最大獎為日本東京雙人來回機票！使用專屬濾鏡於市場內拍照並上傳指定貼文，還有機會抽中各項旅遊配備。

逗陣來新北遊商圈　4大主題嗨翻到年底

逗陣來新北遊商圈　4大主題嗨翻到年底

艾草搭配薄荷泡茶養生飲　清香暑氣全消

艾草搭配薄荷泡茶養生飲　清香暑氣全消

清水祖師巡遶境　淡水眾宮廟參贊庇佑新北

清水祖師巡遶境　淡水眾宮廟參贊庇佑新北

雨神狂炸！中和「黃濁水」馬路淹一片　騎士嚇熄火牽車

雨神狂炸！中和「黃濁水」馬路淹一片　騎士嚇熄火牽車

關鍵字：

新北中和世界宗教博物館

讀者迴響

熱門新聞

泰坦號內爆像被揉紙團5人瞬死　模擬畫面曝

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

小S早預言夏宇童：犯了黃子佼大忌！

行人闖紅燈遭4車連撞亡！駕駛下場曝

險搭泰坦號！富豪付訂金最後一刻退出

連假誇張1幕！他驚「全台灣都去宜蘭」　網：塞到死

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

媽不在　糖尿病姊弟暴食糖果身亡

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

18歲男打工驚見背包被藏AirTag追蹤

地基主不是在廚房拜！專家曝「供品改放1處」

金曲歌手毒誓否認性騷！曬8對話截圖

廖峻不忍了！被女網紅影射性侵未遂　兒陪同現身警局報案

更多

最夯影音

更多
妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

塞好塞滿！3柯基擠爆機車腳踏墊　同伴卡中間「慢慢浮起」笑翻網

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面