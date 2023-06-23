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雨神狂炸！中和「黃濁水」馬路淹一片　騎士嚇熄火牽車

▲▼ 。（圖／翻攝我是中和人）

▲機車輪胎1/3泡在水裡，所幸目前水已退了。（圖／翻攝我是中和人）

網搜小組／劉維榛報導

因午後熱對流持續發展，氣象局15:03針對新北市發布大雷雨即時訊息，許多中和民眾驚呼雨超大，稍早莒光路上更出現黃水淹一片，路邊機車1/3輪胎泡水，另橋和路中山路部分，還有騎士嚇得熄火牽車。

一名女網友在《我是中和人》貼出淹水畫面，表示莒光路上出現暴雨，其中停在路邊的機車輪胎1/3泡在黃泥濁水裡，呼籲車主趕快來移車。底下也有民眾PO出照片，可見路上淹一片大水，「雨水還沒退以前，請大家注意安全！」

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所幸後來，原PO事後回報「退水了不用太擔心！」另外，同社團也有網友發文，「橋和路中山路淹水，小心路況！機車族儘量別騎這，好幾位都熄火變牽車涉水了。」

▲▼ 。（圖／翻攝我是中和人）

▲路上水淹超快。（圖／翻攝我是中和人）

氣象局指出，午後熱對流持續發展，降雨範圍擴大且雨勢也升級，15:03針對新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分，同步發布災害告警訊息，示警區域包括新北市中和區、永和區。

水利署也針對台北市萬華區以及新北市中和區 、 板橋區列為一級淹水警戒，台北市中正區和新北市永和區為二級警戒，提醒低窪地區及道路需特別注意防範積淹水。

▼騎士嚇得在雨中熄火牽車。（圖／翻攝我是中和人）

▲▼ 。（圖／翻攝我是中和人）

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中和「黃濁水」馬路淹一片　騎士嚇熄火牽車
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