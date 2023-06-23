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離岸人民幣兌美元破7.22　續創7個月新低

▲▼人民幣，GDP（圖／CFP）

▲人民幣持續走低。（圖／CFP）

文／中央社23日電

端午假期人民幣兌美元匯率在離岸市場再度走低，今天盤中連破7.20、7.21和7.22關口，續創去年11月底以來的新低。

據陸媒澎湃新聞，今年以來，離岸人民幣兌美元匯率累計下跌已超過4.3%。

面對人民幣匯率持續下跌，官媒經濟日報近日喊話「要保持理性認識」，強調中國經濟成長長期態勢向好，對人民幣匯率有強有力支撐。

經濟日報分析，美元指數今年呈現第一季下降、4月以來上升的趨勢。一般來說，國際主要貨幣在美元指數下降時期有所升值，而在美元指數上升時期有所貶值，這是美元指數構成導致的必然結果。4月初以來，歐元、英鎊、日圓、加元兌美元匯率都出現貶值，尤其日圓貶值幅度更大。

從中國內部情況來看，經濟恢復不及預期等因素造成人民幣匯率貶值。中國第一季經濟增長超出預期，人民幣 兌美元匯率保持相對穩定，1月底至2月初升值明顯；但受需求不足等因素影響，4至5月各項經濟數據下降，代表經濟內生動力還不強，不利於人民幣匯率走強。

此外，外匯供求關係對於人民幣匯率也有較大影響。2020年下半年和2021年在出口快速增長驅動下，對人民幣需求增加，銀行結售匯保持順差，支撐當時人民幣兌美元匯率走強；而據中國國家外匯管理局數據，今年前兩個月銀行累計結售匯保持順差，但1至4月逆差98億美元，意味對美元需求增加，也推動美元兌人民幣匯率走強。

另從歷史數據來看，報導強調，人民幣兌美元匯率短期波動是常態，充分說明中國堅持市場在匯率形成中起決定作用，讓匯率調節宏觀經濟和國際收支穩定器作用更好發揮。在此過程中，所謂的關口數據並沒有實際意義。

報導說，人民幣匯率不存在大幅貶值基礎和空間。隨着美國聯邦準備理事會（Fed）暫停升息，美政府債務上限風險化解，避險情緒下降，美國經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續；而中國推動經濟回升向好的政策措施陸續落地，成效逐步顯現，經濟增長內生動力增強，將對人民幣匯率形成有效支撐。

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