　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澳門賭場女特助返台做「客服」　百萬租下101旁豪宅搞跨國博弈

▲▼徐女幫菲律賓的博弈集團從事客服系統，在北市月花百萬租辦公室。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲檢警查扣賭博客服集團準備要發放的上千萬薪水以及相關電腦設備。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年查獲1個專門租用豪宅架設機房辦公室，幫菲律賓博弈集團做線上客服的不法集團，其中1處據點，就在曾引爆檢警接受不法招待的88會館旁，徐姓和黃姓2名女負責人，以及黃女的丈夫2年薪水都在200萬左右，台北地檢署22日依賭博罪起訴徐等3人，同時將蔡姓男子依地下匯兌起訴，另44名客服人員都緩起訴。

據了解，這個賭博集團主嫌徐女原本在澳門擔任1間賭場董事長特助，因此和同樣在澳門酒店工作的黃女相識，2女透過1名大陸人介紹，2020年5月開始，回到台灣在北市大安區和信義區等處，花費百萬元租用商辦，當成客服機房，黃女的李姓老公也一起協助經營。

全案是經由民眾檢舉後，北檢發交刑事局二大一隊，根據涉案公司的勞健保資料，勾稽比對出相關員工，過去分別有類似的賭博等不法前科，並鎖定最後的機房位置，位於松勤街86號7樓，剛好就在101大樓附近，也是先前引爆檢警高層接受地下匯兌嫌犯招待的88會館隔壁。

▲▼徐女幫菲律賓的博弈集團從事客服系統，在北市月花百萬租辦公室。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲線上客服還有教戰手冊，協助大陸賭客簽注。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警在2022年6月間執行搜索拘提，在現場查獲56台電腦、手機53支，另外查扣現金加公司存款共1095萬元，根據專案小組調查，這個機房每個月都是從海外取得300多萬元的資金當員工薪資，位菲律賓的雲博集團賭場提供線上文字客服，服務的賭客都是大陸人，其中徐女等3名主嫌2年來薪資所得各195萬到240萬元不等。

檢察官詹騏瑋調查後，依賭博罪起訴徐女、黃女和李男，至於在現場從事博弈客服的44名員工全都獲得緩起訴處分，並依工作時間長短，個要繳交1萬元到30萬元不等的緩起訴處分金。此外，全案同時查獲提供徐女等人交易泰達幣的蔡姓幣商，涉嫌為經許可從事人民幣地下匯兌，因此另依《銀行法》起訴蔡男。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
準新郎闖民宿「裸身打飛機」！　女驚醒崩潰：離臉不到5cm
城隍大駕夜巡！　橋下陰氣很重驚見婚紗照
猛K超商浩克送辦　他喊「警用密錄器」澄清！網嘆：公布更慘
蕭煌奇「背對台下唱歌」！　地獄畫面瘋傳
警抓狂飆速追撞5次！　害前車撞山壁
台大生交報告「窮人強制結紮」　助教氣哭！整組人下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中宮廟驚傳槍響　一男頭部擦挫傷送醫

展雲董座吸金182億落跑！「蓬萊陵園」欠稅百萬　萬坪土地將拍賣

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬！只花1千就被逮

澳門賭場女特助返台做「客服」　百萬租下101旁豪宅搞跨國博弈

3男女登北插天山受困1人腳抽筋　警消摸黑救援

台南大學生撞電桿KO路燈車頭全毀　又是酒駕！這下賠慘了

彰化警變路怒版浩克！飆速攔車追撞5次　害撞山壁翻肚影片曝

新北男疲勞駕駛出事了！擦撞3車45度側翻1輪懸空…跳窗逃生

快訊／美容教母打玻尿酸昏迷70天亡　診所「2密醫」判賠371萬

中壢警狂抽「超商浩克」遭送辦！掀兩派論戰　張善政首發聲回應了

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

屏高中生半工半讀組隊闖美！　世界機器人大賽奪冠為台爭光

世界最老狗過31歲生日　長壽祕訣：在森林漫步

《壞媽媽》小豬全遭撲滅超心酸QQ　李到晛為救下羅美蘭...奇蹟出現

憾！飛龍瀑布溯溪團已2罹難　5人「山壁打釘」共度難關獲救

再混啊!員工躺椅爽玩手機　見老闆車來秒衝上樓換制服

快訊／台中宮廟驚傳槍響　一男頭部擦挫傷送醫

展雲董座吸金182億落跑！「蓬萊陵園」欠稅百萬　萬坪土地將拍賣

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬！只花1千就被逮

澳門賭場女特助返台做「客服」　百萬租下101旁豪宅搞跨國博弈

3男女登北插天山受困1人腳抽筋　警消摸黑救援

台南大學生撞電桿KO路燈車頭全毀　又是酒駕！這下賠慘了

彰化警變路怒版浩克！飆速攔車追撞5次　害撞山壁翻肚影片曝

新北男疲勞駕駛出事了！擦撞3車45度側翻1輪懸空…跳窗逃生

快訊／美容教母打玻尿酸昏迷70天亡　診所「2密醫」判賠371萬

中壢警狂抽「超商浩克」遭送辦！掀兩派論戰　張善政首發聲回應了

快訊／台中宮廟驚傳槍響　一男頭部擦挫傷送醫

上海在市區打造「硅巷」科技街區　吸新科技科創產業入駐

71歲李顯龍「首度確診新冠」！　臉書報平安：感覺還OK

展雲董座吸金182億落跑！「蓬萊陵園」欠稅百萬　萬坪土地將拍賣

夫妻夢想買海景別墅成真！為房貸工作到深夜　傭人獨享看夕陽咖啡

專挑後視鏡未收折車輛下手　竊賊得手40萬！只花1千就被逮

闖民宿「裸身打飛機」！女驚醒崩潰：離臉不到5cm　男竟是準新郎

爭取疫後商機　貿協星澳團為歷年最大實體拓銷團

強打捕手陳世嘉首轟拚選秀　富邦公牛1分險勝進春聯8強

徵召侯友宜公平公正　黃健庭用「上帝」保證：信仰代表人格不容污衊

社會熱門新聞

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

即／5億高中生墜亡！配偶父子現身　6刑警陪同出庭

頭下腳上掛山壁！飛龍瀑布罹難女回家了

狂抽超商浩克12下！員警遭懲處掀議…警政署說話了

鸚鵡電桿炸出火花　台電2原因不求償

前輔導長：可車震不野戰！　預告將與男友大膽演出

5億高中生墜亡　鄰居夢到被蛇追「斷三截」！拜請土地公

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

超商浩克曾是國軍門面！當健美戰士站C位

獨／地政父子合照曝！兒捲命案交保他秒退相關群組

飛龍瀑布2死3失蹤　10人溯溪團皆高手

更多熱門

相關新聞

詐團群組驚見文大校花　不起訴理由超狂

詐團群組驚見文大校花　不起訴理由超狂

檢警去年鎖定1個假投資真詐騙集團展開調查，首度破門搜索時，查扣一堆電腦、手機，但是現場只有1、2個人，原來是首腦張智鈞讓同夥在疫情期間可「居家辦公」，檢警追查半年後，才終於破獲詐騙集團，並查出神似「昆凌」的文化大學校花鍾佳醍也疑似涉案。但因鍾女每月家裡給的零用金就60萬元，加上查無鍾女參與行騙的證據，將她不起訴處分。

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

台馬剿滅吉隆坡水房　「控肉飯」詐團落網

她搭Uber「6分鐘890元」！妹子嚇：超收45倍錢

她搭Uber「6分鐘890元」！妹子嚇：超收45倍錢

中菲6／2起相互實施關稅減讓 RCEP15個會員國均完成生效程序

中菲6／2起相互實施關稅減讓 RCEP15個會員國均完成生效程序

菲律賓設5座浮標　宣示南沙群島主權

菲律賓設5座浮標　宣示南沙群島主權

關鍵字：

博弈賭博客服菲律賓機房88會館賭場幣商地下匯兌人民幣

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃「凌晨轉中颱」上看強颱　今晚全台變天

賀軍翔爆喇舌酒店妹3次！　動手揍張勛傑還嗆聲

超商浩克若請厲害律師　退休警：你就更難談了！

傳求婚被拒崩潰鬧超商！　浩克女友回應了

夜宿海生館只有一片黑　遊客超錯愕

暈船仔是你？「6星座」曖昧就暈爆

白蟻是蟑螂親戚！專家教4招防蟲：先關掉這顏色燈

板橋電箱爆炸2853戶秒停電　肇事者是牠

快訊／IG今早壞掉！　用戶一片哀號

瑤瑤錄影「內衣露出」襯衫穿太小件了

「改款新TOYOTA Corolla」登場

即／美容教母打玻尿酸亡　診所2密醫判賠371萬

快訊／陳歐珀463字聲明退選

挖呀挖正妹師公開現身！「無P真實長相」被拍瘋傳

全家中鏢！他有症狀卻是天選之人？　醫曝答案

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

高大成驗屍「5億高中生」！　母見遺體哭吼：小孩還給我

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

超商浩克5萬交保後悔道歉　中壢警分局長也受處分

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

菲律賓刺激360度盪鞦韆　大幅度擺動女生瘋狂慘叫

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

5億高中生陳屍地草皮枯黃　高大成嗅聞：要驗毒物反應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面