澳門賭場女特助返台做「客服」　百萬租下101旁豪宅搞跨國博弈

▲檢警查扣賭博客服集團準備要發放的上千萬薪水以及相關電腦設備。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警去年查獲1個專門租用豪宅架設機房辦公室，幫菲律賓博弈集團做線上客服的不法集團，其中1處據點，就在曾引爆檢警接受不法招待的88會館旁，徐姓和黃姓2名女負責人，以及黃女的丈夫2年薪水都在200萬左右，台北地檢署22日依賭博罪起訴徐等3人，同時將蔡姓男子依地下匯兌起訴，另44名客服人員都緩起訴。

據了解，這個賭博集團主嫌徐女原本在澳門擔任1間賭場董事長特助，因此和同樣在澳門酒店工作的黃女相識，2女透過1名大陸人介紹，2020年5月開始，回到台灣在北市大安區和信義區等處，花費百萬元租用商辦，當成客服機房，黃女的李姓老公也一起協助經營。

全案是經由民眾檢舉後，北檢發交刑事局二大一隊，根據涉案公司的勞健保資料，勾稽比對出相關員工，過去分別有類似的賭博等不法前科，並鎖定最後的機房位置，位於松勤街86號7樓，剛好就在101大樓附近，也是先前引爆檢警高層接受地下匯兌嫌犯招待的88會館隔壁。

▲線上客服還有教戰手冊，協助大陸賭客簽注。（資料照／記者邱中岳翻攝）

檢警在2022年6月間執行搜索拘提，在現場查獲56台電腦、手機53支，另外查扣現金加公司存款共1095萬元，根據專案小組調查，這個機房每個月都是從海外取得300多萬元的資金當員工薪資，位菲律賓的雲博集團賭場提供線上文字客服，服務的賭客都是大陸人，其中徐女等3名主嫌2年來薪資所得各195萬到240萬元不等。

檢察官詹騏瑋調查後，依賭博罪起訴徐女、黃女和李男，至於在現場從事博弈客服的44名員工全都獲得緩起訴處分，並依工作時間長短，個要繳交1萬元到30萬元不等的緩起訴處分金。此外，全案同時查獲提供徐女等人交易泰達幣的蔡姓幣商，涉嫌為經許可從事人民幣地下匯兌，因此另依《銀行法》起訴蔡男。