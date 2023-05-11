亞投行行長：人民幣不可能取代美元





▲亞投行行長認為人民幣不可能取代美元。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

亞洲基礎建設投資銀行行長金立群10日在一場會議上坦言，不要認為人民幣越來越重要就會取代美元，這是不可能的，「人民幣其實是在與美元和其他貨幣更緊密合作，維持國際貿易和投資秩序。」

據《鳳凰網》報導，澳門BEYOND國際科技創新博覽會10日開幕，在「What's Next」 專題討論環節，阿里巴巴聯合創始人兼董事會執行副主席蔡崇信對話亞投行首任行長兼董事會主席金立群。

會上，蔡崇群對美元多久會被其他貨幣取代提出問題。金立群認為，「根據貿易和商業的需要，我認為這不是被取代的問題，美元仍將是國際儲備貨幣。人民幣要做的就是幫助你（美元），而不是取代你（美元）。」

金立群指出，美元從1945年起就是一項全球公益，而它一旦被武器化，將不再是一種公共利益，就會變成一種稅收。

金立群進一步表示，「請不要認為，當人民幣越來越重要的時候，會代替美元。美元將與人民幣更好地合作，包括和其他一些貨幣。」

金立群也補充強調，除非整個美國破產，美元才會被「摧毀」，「認為人民幣重要性上升、就會取代美元的想法是錯誤的，人民幣其實是在與美元和其他貨幣更緊密合作，維持國際貿易和投資秩序。」

另外，據《每日經濟新聞》報導，金立群在會上還提出，私營資本將是亞投行未來重要的合作夥伴，到2030年的目標是將50%的口頭融資流向私營部門。目前亞投行已有106個經濟體，擁有1000億美元的美元資本為未來的可持續基礎設施提供資金。