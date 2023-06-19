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大陸 大陸焦點 特派現場

人民幣今起也可以買港股　專家：進一步推動人民幣國際化

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲ 人民幣今起可以買港股，港交所推出雙櫃模式。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

香港交易所將於6月19日正式推出「港幣-人民幣雙櫃檯模式」，從今起用人民幣可以買港股，發行人和投資者提供港幣和人民幣計價股票的選擇。據了解，目前已獲批的雙櫃檯證券共24，其港幣櫃檯成交佔香港市場日均成交量約4成。同時，符合資格的雙櫃檯莊家共9家。

陸媒《證券時報》今報導指出，港交所、騰訊、快手等24檔港股可用人民幣購買，2023年6月17日推出前測試成功完成後，香港交易所宣布港幣-人民幣雙櫃檯模式於2023年6月19日推出。

對此，香港交易所表示，「為進一步支持人民幣於香港證券市場的發展，於二級市場推出了港幣-人民幣雙櫃檯模式作交易及結算之用。」

▲▼香港。（圖／cfp）

▲「雙櫃檯模式」推進香港資本市場發展重要里程碑。（圖／cfp）

所謂的雙櫃檯模式，即港股市場設立港幣和人民幣兩個櫃檯，分開交易兩種貨幣股票，允許投資者跨櫃檯自由轉換以縮小價差，同時引入做市商（莊家）機制以解決流動性問題。也就是說，同一隻上市公司股票可以用港幣計價也可以用人民幣計價，投資人既可以選擇用港幣購買也可以用人民幣購買。

模式僅涵蓋在港幣及人民幣櫃檯上市的證券。公開資料顯示，首批24只證券名單包括恆生銀行、新鴻基地產、商湯-W、吉利汽車、華潤啤酒、香港交易所、騰訊控股、中國海洋石油、中國移動、聯想集團、快手-W、友邦保險、小米集團-W、安踏體育、李寧、中銀香港、美團-W、京東健康、京東集團-SW、百度集團-SW、阿里巴巴-SW、比亞迪、中國平安和長城汽車。

值得注意得是，雙櫃檯推出後，只有由香港交易所根據規則指定的、擁有港幣及人民幣櫃檯的證券為雙櫃檯證券，指定雙櫃檯證券的名單會公佈在香港交易所網站。投資者可通過股份代號及股份簡稱識別兩個櫃檯。

香港交易所集團行政總裁歐冠升指出，雙櫃檯模式的推出是香港資本市場發展的又一重要里程碑，不僅將為發行人和投資者提供更多交易選擇，也將豐富人民幣產品生態圈，鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位，進一步推動人民幣國際化。

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