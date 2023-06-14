陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

▲大陸財政部在港發行首波120億元人民幣國債。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部今（14）日在香港發行120億元人民幣（約514.5億元新台幣）國債，也是在香港發行的首期人民幣國債，大陸財政部預計今（2023）年發行4期共300億元人民幣（約1286.2億元新台幣）的國債，據悉，此次發行的120億元人民幣國債含2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元三種。

▲大陸預計2023年在香港發行4次國債。（圖／CFP）

《央視》報導，2009年9月28日，中央政府首次在香港發行人民幣國債，至今已經連續第15年，如果算上今天發行的120億元，財政部已經在香港累計發行了2730億元人民幣國債。

公開資訊顯示，人民幣國債在香港的發行規模從最初的60億元，持續增加到2023年的300億元，期限從單一五年期拓展至兩年期、三年期、十年期等。不僅如此，幣種也從單一使用人民幣推進到人民幣、美元、歐元都有。

業內人士分析，人民幣國債可以豐富香港的離岸人民幣產品，不同期限的人民幣國債持續完善人民幣國債收益率曲線，為中國企業合理確定境外發行債券收益率提供參考數據。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

交通銀行財務管理部總經理陳隃表示，2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，「香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。」

陳隃強調，香港作為國際金融中心，是國際投資人試水人民幣市場的前沿，隨著香港離岸人民幣市場持續擴容，加上金融商品不斷豐富及投資者進一步多元，「市場流動性和市場化的水平都會有所提升，從而推動更高水平的雙向開放。」