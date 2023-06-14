　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

▲▼人民幣100元紙鈔。（圖／路透社）

▲大陸財政部在港發行首波120億元人民幣國債。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸財政部今（14）日在香港發行120億元人民幣（約514.5億元新台幣）國債，也是在香港發行的首期人民幣國債，大陸財政部預計今（2023）年發行4期共300億元人民幣（約1286.2億元新台幣）的國債，據悉，此次發行的120億元人民幣國債含2年期60億元、3年期40億元和10年期20億元三種。

▲中國大陸財政部大樓。（圖／CFP）

▲大陸預計2023年在香港發行4次國債。（圖／CFP）

《央視》報導，2009年9月28日，中央政府首次在香港發行人民幣國債，至今已經連續第15年，如果算上今天發行的120億元，財政部已經在香港累計發行了2730億元人民幣國債。

公開資訊顯示，人民幣國債在香港的發行規模從最初的60億元，持續增加到2023年的300億元，期限從單一五年期拓展至兩年期、三年期、十年期等。不僅如此，幣種也從單一使用人民幣推進到人民幣、美元、歐元都有。

業內人士分析，人民幣國債可以豐富香港的離岸人民幣產品，不同期限的人民幣國債持續完善人民幣國債收益率曲線，為中國企業合理確定境外發行債券收益率提供參考數據。

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

交通銀行財務管理部總經理陳隃表示，2009年以來，這一次的發行規模應該說體量是最大的，「香港的離岸人民幣市場，從交易量和發行量角度來看，正在一個逐步向上的過程，所以市場有這個容量。」

陳隃強調，香港作為國際金融中心，是國際投資人試水人民幣市場的前沿，隨著香港離岸人民幣市場持續擴容，加上金融商品不斷豐富及投資者進一步多元，「市場流動性和市場化的水平都會有所提升，從而推動更高水平的雙向開放。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛和拜登合照　網紅白宮「脫衣上空」狂晃雙乳
判國賠！　女大生騎車撞樹「臉部內凹慘死」
快訊／國中生9樓墜落！　命危搶救中
華碩組織大調整爆裁員潮　公司回應了
迪士尼頻道撤出台灣　大裁員人數曝光
快訊／鍾小平慘了！確定要被黨紀處分
獨／唐吉訶德迴轉壽司來台灣啦！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬

陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

管家、保母全是正妹美女！大陸家政婦超火辣　網驚：根本選後宮

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

見大學生沒讓座　老翁怒搧4巴掌後猝死...家屬索賠215萬

陸財政部在港發行120億元人民幣國債　全年按4期發行300億

管家、保母全是正妹美女！大陸家政婦超火辣　網驚：根本選後宮

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

學宋慧喬「低飽和穿搭」營造女神氣質！灰白色、奶茶色都是首選

女三寶路中央左轉　女騎士撞上空中翻滾重摔！目擊者尖叫聲搶戲

「麟洋配」印尼公開賽滑鐵盧　止步32強

陳冠希巧遇陳小春拍戲　「夢幻同框」勾18年前《頭文字D》回憶殺

畢冊沒亞斯兒名字和獨照！母怒批：怎忍心讓他毫無存在感

移民署分享破解不實廣告訣竅　 助新住民維護消費權益

不穿雨衣苦守9小時！釣魚達人首試新釣法　日月潭捕獲14尾大魚虎

慧榮加入NXP合作夥伴計畫　NXP Connects展車用儲存、圖形顯示解決方案

布林肯18日訪中？　汪文斌：如果有消息的話會及時發布

金馬酒商「短打」賣中山區飯店　建商加價5千萬收

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

大陸熱門新聞

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

陸直播主穿「免職裙」帶貨被轟：身上寫著小三

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

痘痘亂擠下場曝！他手賤噴血不止1小時

陸網紅挑戰用甲骨文寫高考作文 高中教師：估計得分堪憂

柯提「癱瘓」陸高鐵　國台辦回應

大陸家政婦全是正妹美女　網驚：根本選後宮

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

更多熱門

相關新聞

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

大陸一名在18年前移居香港，持有香港護照的「Macy」，10日入境台灣旅遊，結果在機上拿到「入國登記表」時，入國2字讓她很傻眼，「你算哪門子的『國』？」氣到當場撕毀登記表，並強調「不填」，最後仍順利從高雄入境台灣，此舉掀起網友討論。

宏國總統呼應一中　外交部譴責斥荒謬

宏國總統呼應一中　外交部譴責斥荒謬

中國戰狼惹怒南韓　執政黨嗆：像滿清袁世凱

中國戰狼惹怒南韓　執政黨嗆：像滿清袁世凱

香港大缺工　宣布輸入2萬名外籍勞工

香港大缺工　宣布輸入2萬名外籍勞工

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

放水陸帆船客到澎湖　副所長遭調職

關鍵字：

國債債券國家公債大陸中國人民幣香港

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面