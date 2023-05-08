巴基斯坦擬用人民幣向俄羅斯買石油　首批75萬桶原油預計6月靠岸

▲人民幣在國際貿易市場上持續加大影響力。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦媒體6日引述政府消息人士稱，巴國或將使用人民幣支付從俄羅斯進口的原油，預計首批75萬桶原油最早將於6月靠岸。消息一出，讓人民幣在全球貿易市場上國際化再度往前跨一步，不僅在大陸與外國的本幣貿易結算有進展，在第三方的貿易支付上，也取得突破。

《參考消息》援引今日俄羅斯電視台網站5月6日報導，巴基斯坦能源部一位不願透露姓名的官員說，這筆交易將由中國銀行促成。這位消息人士沒有提供有關支付方式或巴基斯坦將獲得的確切折扣的細節，公開這些信息（資訊）不符合買賣雙方的利益。

據了解，人民幣自2023年起，在國際化的腳步逐漸加快。伊拉克央行2月宣布放棄美元，允許以人民幣直接結算對華貿易；中國工商銀行（巴西）有限公司3月起成功辦理首筆跨境人民幣結算業務；巴西中央銀行3月底宣布，人民幣已超過歐元，成為該國第二大國際儲備貨幣；中海油總公司3月28日和法國道達爾能源公司通過上海石油天然氣交易中心平台，用人民幣結算完成5.6萬噸的進口天然氣採購交易：阿根廷經濟部長馬薩在當地時間4月26日宣布，阿根廷將停止使用美元，改使用人民幣來結算從大陸進口的商品。

在支付結算貨幣方面，根據SWIFT（環球銀行金融電訊協會）數據估算，人民幣2022年國際支付份額達2.3%，為全球第五大支付貨幣。在投融資貨幣方面，人民幣至2022年底止，境外主體持有境內人民幣資產的餘額為9.6兆，較2017年增長1.2倍。

在交易貨幣方面，人民幣在2022年4月時，全球外匯交易市場的佔比提高到7.0%，成為全球第五大交易貨幣。在外匯儲備貨幣方面，目前有80多個境外央行或貨幣當局將人民幣納入外匯儲備（外匯存底），人民幣躍升為全球第五大儲備貨幣，在國際貨幣基金組織特別提款權貨幣籃子中的權重排名第三。

現階段，人民幣已和40個國家和地區的央行或貨幣當局簽署雙邊本幣互換協議，總金額超過4兆元，有效金額超過3.5兆元，不僅為當地提供穩定的流動性支持，也持續推進跨境人民幣投融資和離岸人民幣市場發展；在清算機制安排方面，大陸現已在29個國家和地區授權31家境外人民幣清算行。