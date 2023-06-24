高雄老司機怒了！一通電話讓全套店遭滅　12金釵妹子身分曝光

▲2名男子端午節想連結，意外幫助警方查獲12名非法居留的賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新興分局在端午連假期間接獲檢舉，指新興區七賢一路被稱為「電信大樓」的色情大樓六樓疑有性交易，經派人前往查緝，這才發現是一起糾紛，不過雖然沒有查到色情交易，但是12名女服務生都坦承自己有從事性交易，同時也是非法居留的外籍女子，通通帶回偵辦。

警方23日晚間20時許接獲檢舉，新興區七賢一路「電信大樓」六樓按摩會館內疑似違法從事色情性交易，員警立即前往，這才發現鐵門已經關上，經員警敲門之後才打開鐵門，結果有2名男子在現場就指控店家有進行性交易，不過警方沒有發現任何性交易的證據，卻意外發現會館內的12名女服務生都是非法居留之外籍女子，因此把在場的所有人都帶回調查。

▲2名男子端午節想連結，意外幫助警方查獲12名非法居留的賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過了解之後，SPA會館女服務生都是非法居留的外籍人士，雖然沒有查獲性交易的證據，不過女服務生坦承自己在店內從事全套性交易，每次3100元，店家抽600元。因此12名女服務生通通被依照社會維護法移送之外，另外非法居留部分移請移民署高雄市專勤隊收容等候遣返，同時26歲的李姓負責人依刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦。



