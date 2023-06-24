母雞弱小雞不安？曾銘宗籲國民黨團結　「防磚條款是假議題」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期民調支持度輸給對手賴清德、柯文哲，讓黨內「小雞」不安，藍委陳玉珍更拋出民調不得低於15％的「防磚條款」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（24日）強調，「防磚條款」是假議題呼籲全黨候選人、黨內同志，現在該是大家團結在一起的時候。立委參選人李彥秀也說，她身為黨的提名立委候選人，絕對完全支持侯友宜。

國民黨團24日上午舉行「撒幣、撒幣、大撒幣 賴清德、陳建仁只會撒幣嗎？」記者會，由曾銘宗、立委李德維與李彥秀出席。會中曾銘宗提及，陳玉珍提到的「防磚條款」是假議題，並不會發生；「有不同的聲音我們都尊重」，但他要呼籲全黨候選人、黨內同志，現在該是大家團結在一起的時候，相信只要團結在一起，2024勝選沒有問題，所以所謂「防磚條款」是假議題，這個問題絕對不存在。

▲曾銘宗24日出席國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）

由於國民黨前主席洪秀柱昨晚透過臉書除呼籲國民黨中央勿「換侯」，也直言一些「小雞們」意志不堅，認為柯文哲民調好就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，因此有媒體詢問李彥秀對此的看法。李彥秀回應，她身為黨的提名立委候選人，絕對完全支持侯友宜，她尊重個別立委參選人的態度言行，但相信接下來母雞跟小雞會互相拉抬，未來幾個月會發揮最大戰力拉票。

▼李彥秀24日出席國民黨團記者會。（圖／記者宋良義攝）