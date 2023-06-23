2024大選端午後還有變化？　他預言：郭台銘有8成可能獨立參選

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2024大選端午後還有變化？　邱毅預言：郭台銘有8成可能獨立參選

▲▼鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨提名參選總統失利，雖已稱將支持獲徵召的新北市長侯友宜，但他近期動作頻頻，端午節還前往苗栗縣竹南鎮，與苗栗縣長鍾東錦同台，引來各界關注。前立委邱毅分析，這些舉動可視為郭台銘要獨立參選的起手式，並稱有8成的可能性。

邱毅說，郭台銘前幾天在一場與地方頭人的聚會中，有人鼓勵他參選，判斷他勝算很大。郭台銘聞言豪氣大發，拍桌起身大喊「不是勝算很大，是一定會當選」。郭台銘若決定參選，對現今大選將發生決定性影響。

邱毅分析，第一個影響的人是侯友宜，國民黨支持者長期服從性大，很容易被情感綁架。若郭台銘不參選，一部分郭粉會轉向支持民眾黨的柯文哲。另一部分人乾脆不投票。剩下的約莫半數，還是會含淚含恨支持侯友宜。所以，若郭台銘決定參選，侯友宜支持度會下跌，直接貫破15 ％的換侯防線。

邱毅認為，第二被影響的人是柯文哲，現在柯文哲的支持率坐二望一，是因為許多郭粉或不滿侯友宜的人擁向他，但這些都只是暫時性現象，一旦郭台銘參選，這些人將回歸郭台銘，所以柯文哲的支持度會下跌。如果郭台銘能爭取到前高雄市長韓國瑜的合作，形成郭韓配，對上述侯柯兩人的衝擊更大，若因此促成國民黨在全代會換侯，以郭韓易侯，則聲勢更強，甚至威脅到目前居領先的賴清德。

針對外傳「換侯」可能性，國民黨主席朱立倫日前表示絕無可能，並痛批造謠者是跟著綠營編出「綠色劇本」，強調「這是自毀長城，絕對不可能這樣做」。

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