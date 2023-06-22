　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德團隊遭認證「散播假訊息」　侯辦：有假就道歉退選

▲▼賴清德團隊遭認證「散播假訊息」　侯辦：有假就道歉退選。（圖／翻攝自臉書）

▲賴清德發言人戴瑋姍的貼文被標註為「不實訊息」。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

針對新北幼兒園餵藥案，台灣事實查核中心公布賴清德發言人戴瑋姍、中原大學副教授招名威發言為假訊息。招名威21日發聲明道歉，但戴瑋姍、賴清德遲遲未道歉。侯友宜競選工作室發言人王敏旭批評，選舉講究「誠信」，賴清德團隊卻始終不對社會大眾道歉，請多次強調打假訊息的蔡英文總統告誡賴清德副總統，選舉不要造假，有假就道歉退選。

王敏旭表示，賴清德團隊為了模糊焦點，選擇用「假訊息」進行政治攻防，如今被認證假訊息，民進黨從上而下，對於假訊息都靜悄悄，賴清德遲遲未對團隊出現「假」發表任何意見，更未對社會大眾鞠躬道歉，沒有誠信就是無法信賴。

「行政院還在睡？」王敏旭指出，台灣事實查核中心是法務部及衛福部「雙認證」的平台，既然事實查核中心已經宣布賴清德發言人為「假訊息」，但事隔2天，行政院即時新聞澄清迄今未有相關訊息，反而都是攻擊其他政敵的內容，果然就是國家機器。

王敏旭批評，總統蔡英文曾在2020年跟國際分享對抗假訊息的台灣模式，聲稱擁有正確訊息的公民和強而有力的民主制度就是最好的防禦手段，現在賴清德團隊成員直接被認定為假訊息，呼籲蔡總統告誡賴副總統，選舉不要造假，有假就道歉退選。

 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／泰坦號失聯　搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德團隊遭認證「散播假訊息」　侯辦：有假就道歉退選

柯文哲兌現承諾直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

補助私大挨批選舉買票　郭雅慧：難道柯文哲的政見都不花錢？

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

【自主監外助更生】戰地遺物釀憾事　出監工作助復歸

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

妹子不慎撞斷「鳴人手臂」　她自責幫修...老闆不計較

黃舒湄哽咽控易智言霸凌　為求上台「願意去向他跪下」

詹雅雯八仙山取「午時水」　腦動脈瘤消失後首露面

站著讓車過還出事！　禮貌短裙妹斑馬線上被攔腰撞...滾地慘翻2圈

健美大賽一女模特向評委席扔高跟鞋

賴清德團隊遭認證「散播假訊息」　侯辦：有假就道歉退選

柯文哲兌現承諾直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

補助私大挨批選舉買票　郭雅慧：難道柯文哲的政見都不花錢？

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」　越年輕越支持

【自主監外助更生】戰地遺物釀憾事　出監工作助復歸

賴清德：學費補助降低社會不公平　經濟果實助公平正義

學費補助政策買票？　賴清德競辦：柯文哲從小資源多無法同感

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

高雄查獲4醫師使用苯巴比妥　國民黨團拿數據轟：賴清德出來道歉

300億租金補貼將上路！1類人最高領9.6萬　7月「新制懶人包」出爐

粽子「塞冰冷凍」能放超久！女友存1年照吃　食藥署舉3點解答了

夏宇童《康熙》洩交往態度　小S早預言：妳犯了黃子佼大忌！

黃子佼出院3天…張小燕被問病況「鬆口8字回應」！盼給空間

劉在錫《玩什麼好呢》新成員是朱宇宰！　製作組證實：期待新火花

快訊／泰坦號失聯　搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

全新資安戰略　助美國解決資訊攻防戰

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

政治熱門新聞

賴團隊遭認證散播假訊息　侯辦：道歉退選

柯文哲直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

學費補助政策買票？　賴競辦反擊

賴競辦：難道柯文哲的政見都不花錢？

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」

被民眾黨要求道歉　李四川PO文喊話市民評理

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

為羅智強抱屈！子弟兵批葉元之替苗博雅造勢 「她怎麼羞辱藍營的？」

賴清德：學費補助降低社會不公平

國民黨僅6成挺侯友宜　李乾龍喊「藍白一定合」：藍基本盤不會跑

新北餵藥案賴辦發言人也翻車　李彥秀痛批：以孩童健康當鬥爭籌碼

政府連拋學費補助減免　他批「煙火式政策」：日後損失更可怕

前上司韓國瑜力挺李四川　大讚：無欲則剛！佩服佩服

王世堅坦言「可能綠白合」　游淑慧嘆：我能怎麼樣？家裡不同意

更多熱門

相關新聞

柯文哲直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

柯文哲直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲年初挑戰「一日北高」途經嘉義休息站時，當地學生邀請他到訪，6月14日他真的兌現承諾，直奔嘉義女中演講。事後一段約5分鐘的精華影片PO上網後迅速瘋傳，不僅曾衝上 YouTube 發燒影片第一名，上架短短3天更是衝破百萬點閱。

賴競辦：難道柯文哲的政見都不花錢？

賴競辦：難道柯文哲的政見都不花錢？

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」

台灣民意基金會民調：僅33.6％樂見「柯郭配」

賴清德：學費補助降低社會不公平

賴清德：學費補助降低社會不公平

學費補助政策買票？　賴競辦反擊

學費補助政策買票？　賴競辦反擊

關鍵字：

賴清德侯友宜戴瑋姍招名威王敏旭新北幼兒園餵藥2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

即／BBC：搜救隊在鐵達尼號附近發現殘骸區

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

即／威力彩6.83億一注獨得　獎落嘉義

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

葛斯齊爆「遇到大小S藥頭」！

葛斯齊直播爆料踢鐵板！被瘦子提告撇責

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

遭匿名爆料指控　瘦子硬起來4點聲明直接告！

黃子佼爆好友婚內出軌！卜學亮中槍回應了

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

賴團隊遭認證散播假訊息　侯辦：道歉退選

NONO求婚前「還私約少女」！　

蔡燦得爸阻止交往！　評黃子佼「不是個好人」片段被挖

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

更多

最夯影音

更多
炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖

炎亞綸曾自爆：生活比想像中精彩　汪東城「反鎖房門」CP往事全被挖
媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

媽用吹風機「孩突砸氫氣球」　瞬間爆炸！她燒傷嚇壞逃跑

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

空官畢業生打掉上將軍帽　 本人親曝：差點腿軟下跪

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

宋智孝「美腿曬成竹炭」嚇壞成員　懷疑她「助曬到睡著」：有燒焦味XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面