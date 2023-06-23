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賴清德補助私大學費被酸爆　作家千字文戳破「頂大生才是賠錢貨」

▲民進黨主席賴清德宣布立委徵召名單。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德拋出補助私大學雜費政見，引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨總統參選人賴清德拋出補助私立大學學雜費政見，欲縮小公私立大專學雜費差距。歷史作家謝佳螢（筆名謝金魚）認為，部分頂尖大學的畢業生攻擊私校生沒有競爭力，她看了真的覺得廢到笑，因為頂大生在能有產值之前，都是納稅人養大的，而且招一個賠一個，一次賠4年，「在學術殿堂吃香喝辣，憑什麼說那些沒有資源的人不夠努力？」

謝金魚表示，從台大、清大主計室公開的資料可見，台大2022年總收入205億元，支出201億元，大概賺了3億多，但主要是業外收入補貼挹注，但要注意的是，台大的總資產超過1500億；清大2022年總收入72億，支出77億多，一年賠近5億元，儘管這可能是年度作帳問題，清大實際沒虧那麼多，「但請問哪一個私立大學可以承受一年5億的虧損？」

謝金魚指出，台大的收入很多，實驗林就貢獻上億，但學費收入才20億，建教合作68億，政府補助將近72億。至於清大，主要是約35億的學費收入、約25億的建教合作收入，跟37億的政府補助。無論哪間學校，教育部都是最重要的「Sugar Mom」，一年「抖內」21億，其它則是國發會、地方政府等。

謝金魚說，部分巴著台灣的奶水吃得肥肥胖胖的頂大生，在那邊說其他自力更生的人沒有用、不應該補助，真的是好笑，「建教合作我們先不談，光看其他兩項，我說在座的頂大生都是國家的賠錢貨 ，要是沒有國家預算挹注，頂尖大學幾乎馬上就要關門，私校有誰能虧一年37億還不被校董會抓出來打死？」

至於支出部分，主要成本是教學跟研究兩大塊，包括教職員工的薪水、研究補助、學校的維運費、資料庫使用費、書籍儀器的購買費、水電瓦斯油費等，每年都要燒掉72億，「我在清大讀書，是學校虧本，而且虧很大，根本招一個虧一個，而這些費用通通都是全民買單。」

謝金魚回憶，清大有四五個不同屬性的圖書館，冷氣吹到飽，還可以申請研究小間，她讀書時，每月可透過薦購系統買10本以上的高貴進口書，寫論文時，學校幫她買了一套十萬多的伊朗文獻。此外，校內還有超過300種不同的電子資料庫可供免費閱覽，碩班每人至少一次移地研究機會，若符合相關計畫資格，「這些錢國家幫你出，還補助一定比例生活費。」

有一次，她去台南一間私校找資料，「我已經很久沒看過那麼破爛的圖書館了，珍貴的絕版書放在沒有任何空調的房間裡，積滿了灰塵，整層樓只有一個會議室有裝冷氣，因為電費太貴，學校負擔不起。那時我一邊看書，眼淚都要流出來了，一方面灰塵跟黴菌讓我過敏，另一方面我真的沒有想過私校的情況這麼糟，窮到連給珍本吹冷氣都吹不起。」

謝金魚認為，當頂大生在靠北私校生補助2.5萬太多的時候，「我真的覺得很好笑，難道各位真的以為你們每年繳的那幾萬塊學費就可以付得起這樣優渥的環境嗎？都沒想過自己幾乎是被納稅人全額補助，而且學校跟老師們還想盡辦法透過國際交流、透過校友捐款、透過寫研究計畫來生出各種資源來給頂大生找各種出路、各種補給。」

謝金魚指出，台灣確實公私立大學之間的資源給予差異鉅大，已經到了優厚與刻薄的差別了，這是從各方面檢視都不爭的事實。此外，私立大學的學生，出身有比較高比例來自社經較為弱勢的家庭，這也是事實，補助私立大學學生學費，就短期間、立即性，確實能夠改善一部份辛苦學生的家庭負擔，甚至可以設排富條款，「這是立意良好的政策，頂大畢業生的酸言酸語，真的是大可不必。」

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