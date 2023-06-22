結合藝術與運動競技　新北城市藝術節6／30熱鬧登場

▲新北城市藝術節6月30日熱鬧登場。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局首次舉辦的《2023新北城市藝術節》，6月30日至7月16日將於新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館登場，集結國內外藝術家及28支表演團隊，帶來13件大型視覺藝術作品、92場不同型態的表演活動，包含馬戲、音樂、舞蹈演出外，更有結合現場環境及視覺作品的高空走繩、跑酷、街舞表演及比賽，將帶給觀眾新的觀賞體驗。

文化局表示，《2023新北城市藝術節》從新北特色出發，連續三週週末規劃精彩演出，包含音樂、馬戲、舞蹈、偶戲、雷射燈光等多元表演活動。其中，更結合美術館園區地形及建築物特色，規劃跑酷、走繩、街舞演出及比賽，將由吳冠緯、Slackline Formosa 臺灣專業走繩團隊、新北街舞潮、臺灣街頭藝術文化發展協會-街頭作品實驗室、Fun Action等團隊，以極限運動、街舞及跑酷，炒熱節慶氛圍。

▲2023新北城市藝術節將有跑酷表演。

7月1日由Fun Action與中華民國跑酷協會合作打頭陣，辦理全國跑酷大賽，競賽分為挑戰賽兒童組、公開組及風格賽公開組，比賽報名截日將至6/23止。7/2則邀請專業跑酷者，帶來精采跑酷表演，千萬不容錯過。而Slackline Formosa台灣專業走繩團隊在7月1、2日下午，則會帶來4場高空走繩表演，7/8、7/9日下午還安排2場走繩體驗工作坊，讓民眾現場體驗，創辦人吳冠緯不僅是臺灣第一位受國際認證的走繩指導員，更是臺灣高空

更多活動資訊，請上「2023新北市城市藝術節」活動網站。跑酷大賽請詳見報名連結：https://bit.ly/3VnvtwZ，街舞視覺裝置創作賽請於：https://reurl.cc/Eopq1k填列表單（按報名先後順序額滿為止）。