新北龍舟92支隊伍熱血開賽　征戰力拚金盃爭250萬獎金

▲新北市長侯友宜、議長蔣根煌與新北市政府消防局合照。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽」今（22日）在新北市微風運河盛大展開為期2天的賽事，開幕典禮由新北市長侯友宜、議長蔣根煌一同為表演賽隊伍鳴槍，現場共有2,000人參賽，力拚冠軍寶座爭奪250萬獎金，還有豐富周邊端午應景活動，同時提供線上直播服務，讓民眾透過多元方式一起加入龍舟賽活動，歡度端午佳節。

侯友宜表示，議長盃龍舟賽邁入第13年，是新北市最傳統應景的運動賽事，微風運河水流平穩、河道寬敞，非常適合龍舟競渡，也是標準的國際競賽場地。這幾年我們挺過疫情恢復正常生活後，今年報名隊伍比去年多，有29個國家、92支隊伍，共2000位好手參賽，其中有104位外籍選手一起參與，就像一場龍舟聯合國嘉年華會。划龍舟是很好凝聚團隊向心力的運動，今年新北消防弟兄也不惶多讓，派出2支隊伍參戰小龍舟組，請大家幫新北發爾麵加油！

體育處補充，今年龍舟賽開幕典禮由亞運龍舟隊唯一女選手殷琬婷及日本籍選手塚田和範共同宣誓，琬婷在2018年亞運榮獲2金1銀的佳績，有「靈魂舵手」的美名，而定居在臺灣的塚田則是第一屆就參加已經連續參賽13年。本屆共有92支隊伍組隊挑戰，其中包括20隊大龍舟男子組、8隊大龍舟女子組、40隊大龍舟混合組、16隊小龍舟男子組和8隊小龍舟女子組。

▲新北市議會陳鴻源副議長（左1）、新北市長侯友宜（左2）、新北市議會蔣根煌議長（右2）、新北市議會陳王正源秘書長（右1）。

大龍舟男子組歷年傳統強隊環伺，包含去年異軍突起的【Mr.CaNoe Taiwan】、歷屆常勝軍【萬家香】(今年改名萬士益冷氣)等隊伍都蓄勢待發；大龍舟女子組8支勁旅角逐后冠，去年以半秒之差驚喜奪下后座的【真理大學X台北霞海城隍廟】是否有機會繼續連霸？我們拭目以待。而競爭最激烈的大龍舟混合組，今年共計40支隊伍角逐冠軍獎座，不管是三連霸的【鷗漫露營地樹豆龍舟隊】、以1秒之差飲恨的【兩肆捌龍舟隊】，今年兩強有機會將再度碰頭；而去年首度開報的小龍舟組，今年共計24隊參賽(男子16隊／女子8隊)。

值得關注的是，今年小龍舟男子組有新北市消防局首度加入戰局，一共派出兩支隊伍【新北市政府消防局】以及【新北發爾麵】，往年大型龍舟常勝軍新北市消防局是否能阻斷小型龍舟【峽城SALAMA】的連霸之路，也是觀賽焦點，激烈刺激的比賽精采可期。

▲隊伍奮力划槳比賽。

除觀賞精彩的龍舟競渡外，現場還有多元有趣的周邊活動，今年大會以恐龍為主題，歡迎親子族群共同參與，現場將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等多項好禮，讓孩童一同感受龍舟魅力。另活動期間民眾只要到現場，還可領取一張刮刮卡，就有機會贏得Switch、氣炸鍋等熱門商品。

除實體活動外，也能到官網玩龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券，歡迎各界好友一同來參加這場微風獨有的龍粽盛宴吧！活動詳情「新北市龍舟賽」官網，此外，針對無法出門的民眾，主辦單位也提供線上直播服務，讓大家能夠在家中觀賞最熱血的精彩賽況，隨時掌握最新的戰況，賽事直播網址：https://reurl.cc/x9l9W1。