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端午節四天三夜何處去　嘉義縣山海旅遊攻略一次看

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義白水湖 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午4天連假，除了看龍舟賽、吃粽子，嘉義縣文化觀光局加碼推薦4天3夜遊程，從山一路玩到海，深度玩嘉義，享受大自然山林的美好，品嘗道地小吃的美味，走訪鄒族部落的精髓，來嘉義過連假，絕對物超所值。

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

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認識一個城市的最好方式，就是「慢旅、慢食」！嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣旅遊不講求快，用慢速度更能感受這座城市帶來的美好，景點多元，各有特色跟主題，有適合放鬆森呼吸的山林步道，有獨特的鄒族文化體驗，有守護荷包的銅板小吃，還有免門票的小資景點，端午連假推薦遊客跟著遊程一起玩，一天玩一種主題，保證天天都精彩。

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義阿里山園區 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴指出，大阿里山區一直都是嘉義縣最夯的熱門景點，想要趁著連假好好放鬆、森呼吸的遊客們，來嘉義縣就對了。

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局推薦大家來阿里山國家森林遊樂區享受蒼鬱神木群帶來的寧靜感；喜歡走步道的可以到奮起湖杉林木棧道、石棹步道群、頂湖步道、迷糊步道或二延平步道；喜愛體驗獨特文化就絕對不能錯過鄒族原民部落，有道地的山豬套餐和霸氣的圓盤烤肉，欣賞部落精彩的天籟歌舞，還能親手磨山豬DIY、手洗愛玉和射箭體驗；特愛小吃美食的遊客，非常推薦嘉義的人氣小吃，不論是新港鴨肉羹、民雄椪皮麵、水上烤玉米、竹崎紅豆餅、大林臭豆腐或朴子麻糬棟，通通只要銅板價，保證遊客大飽口福。

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義東石漁人碼頭 。（圖／嘉義縣政府提供）

徐佩鈴說，出遊必備款就是拍照打卡，這裡有很多免門票的小資景點，如彩色繽紛的「東石漁人碼頭」、金馬獎國片取景地「白水湖」、媲美天空之鏡的「布袋好美里沙灘」，怎麼拍都有FU，不只遊山又能玩水，還能大啖海鮮料理、烤蚵吃到飽、苦茶油雞、部落烤肉餐及特色山產料理，邀請全國遊客來嘉走走。

▲▼ 端午節嘉義遊程推薦 。（圖／嘉義縣政府提供）

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