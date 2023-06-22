藥腳嫌毒品不純...藥頭降價保證「優良品質」　可掃QR Code看純度

▲▼台中警方在清水休息區逮捕2名毒犯，查扣4.5公斤毒品。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在高雄市出沒的35歲楊姓男子和桃園市22歲莊姓男子，相約國道三號清水休息區交易毒品，莊男抱怨上次買的不純，害他被罵，楊男為安撫莊男，主動降價，原價900萬元，只賣526萬元，毒品上還印有QR Code，一掃描便出現「優良品質」等字樣，台中警方埋伏多時，趁2人交易時當場逮捕，看到為了招攬生意而設計的QR Code，覺得好笑，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

台中市刑大偵一隊偵破一起販毒案後，往上追溯查出楊男、莊男涉有重嫌，經跟蒐多月，發現2人為了躲避查緝，多次更換交易地點，這次根據可靠線報，早就在清水休息區埋伏，趁楊男、莊男現身交易時，當場壓制在地，過程有如電影情節，一度引起民眾旁觀。

警方在楊男車內查扣安非他命4包（毛重1540公克）、愷他命3包（毛重3038公克）、現金102萬元，莊男車上則搜出526萬元。

莊男原本準備900萬元，向楊男購買3公斤安非他命、2公斤愷他命，但莊男抱怨上次的毒品不純，害他被買家痛罵，要求賠償，楊男只好降價，兩種毒品共4.5公斤，只賣526萬元。

楊男為取信莊男，在安非他命包裝上印有QR Code，經手機掃描會出現「優良品質」等字樣，用來證明毒品品質，如此招攬生意的手法，令現場員警不覺莞爾，2人依毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦，並偵結起訴在案。