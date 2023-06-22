侯友宜批私校補助大撒幣　蔡正元嗆：這麼笨就別選！至少掉50萬票

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「補助私立大學學生每年2.5萬元學費」，遭到國民黨2024總統參選人侯友宜批評，「最後一年才在做，大撒幣而已嘛！」對此，國民黨前立委蔡正元狠嗆，侯友宜應該跟著喊加碼，如果他說「大撒幣」，意思就是說他當選之後不補助了，痛批「這麼笨就不要選，回家睡覺好了」，更斷言侯友宜至少會掉50萬票。

蔡正元在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，他看到侯友宜的回應，差點從桌子上暈倒在地上，「他到底有沒有在選舉？他到底懂不懂選舉？」今天民進黨政府說要照顧私立大學學生，一年補助學費2.5萬元，弱勢學生政府也會再幫忙一點，就是因為很多私立大學快倒了，如果有補助，很多學生就會去唸了。

蔡正元痛批，侯友宜倒過來責怪此政策是大撒幣，「這是在說什麼？頭殼壞了嗎？真想拿棒子打你的頭！」他認為，私立大學的孩子們有些家境相對比較困難一點，所以需要政府多給一些幫忙，但侯友宜怎麼會這樣回應？「怎麼有這麼笨的人，選舉不會選回家睡覺就好了，賴清德提這個當然要喊加碼。」

不過，蔡正元也大讚副行政院長鄭文燦很伶俐，知道賴清德提的這個政策會影起部分公立學校的學生不滿，因此他建議，侯友宜要喊「喊公私立一律平等，這是國家青年棟樑」；豈料，侯友宜卻說「大撒幣」，意思就是說他當選之後不補助了，私立學校的學生有多少票？「我跟你說，侯友宜至少會掉50萬票。」

蔡正元怒轟，不是每個私立學校的學生都像警大學生一樣，畢業了有全額補助，「奇怪！到底是誰幫侯友宜在設計這些政策？通通回家去吃飯，怎麼會笨到這種地步？聽了就生氣，這是選舉的基本操作，不需要教的，怎麼可以這樣回應，私立學校學生，還有私立學校的畢業校友票還會投給侯友宜嗎？通通跑光！」