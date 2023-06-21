柯文哲喊重啟服貿反彈不大？　王世堅：最可怕就是他「百毒不侵」

▲王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於民眾黨主席柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，台北市議員王世堅昨日分析，柯文哲最可怕的是他現在已經「百毒不侵」，不管他再出什麼紕漏，大家都會認為「那就是柯文哲」；至於新北市長侯友宜民調排名第三，王世堅形容，侯友宜就像是得了政治敗血症，來得又快又急，使得很多藍營小雞們急忙跳船。

TVBS民調中心公布最新民調顯示，國民黨新北市長侯友宜支持度30%居冠，民進黨主席賴清德支持度27%居次，民眾黨主席柯文哲支持度23%居末。對此，王世堅20日指出，柯文哲此次民調已經不再像前面那樣虛胖，支持度比較紮實，原因是他的支持者大多來自40歲以下的年輕朋友，而他們對柯文哲不再是好玩講一講而已，經過多次的民調，還有募款、選舉小物很受歡迎等現象都可以看得出來。

王世堅說明，服貿是當年太陽花學運好不容易阻止的，柯文哲當年也有參加，也因此得到政治光環，從而選上兩屆的台北市長，結果他竟然卻貿然的提出「支持服貿」，這是很糟糕的事情，是跟中共遙相呼應。不過，柯文哲提出重啟服貿後，社會竟然沒有什麼罵聲，他認為，大家可能會覺得「柯文哲就是在亂講，鬼扯就對了」，而且如果過幾天柯文哲看苗頭不對，大概這些話又不會再講了，只要不要再去強調就好。

王世堅表示，柯文哲最可怕的是他現在已經「百毒不侵」，現在擁有的支持度就連坦克也札不破，不管他再出什麼狀況或紕漏，大家都會認為「啊！那就柯文哲，他講什麼或做什麼都沒什麼不對」，百毒不侵是最可怕的。

至於侯友宜民調排名第三，王世堅透露，侯友宜就像是得了政治敗血症，來得又快又急，很多藍營小雞們急忙跳船。更糟糕的是他的政治敗血症還沒結束，光是他在台大座談會中，一開始先是強顏歡笑，沒問兩題之後就氣急敗壞，甚至斥責學生說「叫台獨金孫來宣布台灣獨立」，接近翻臉的程度，而這種傲慢就是源自於他在新北市的勝利，以及在突然之間獲得國民黨總統參選人提名，一切都來得太容易，當有這種天子夢的時候，很簡單就是一個字「輸」。