林口幼兒園黑記錄不斷！勒令停辦1年　教保員重罰60萬丟飯碗

▲新北市林口區幼兒園遭潑紅漆、丟雞蛋、撒冥紙。（圖／民眾提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市林口知名連鎖幼兒園驚爆教保員對幼童賞巴掌、拉衣領在地上拖行、強扯睡袋致幼童翻滾撞頭等暴行，受害幼童高達12人，引發眾怒，今早該幼兒園外牆遭人潑紅漆、丟雞蛋、撒冥紙，警方偵辦中。新北市教育局調查也出爐，對施暴者和園所都祭出最重懲處，施暴教保員重罰60萬並通報不適任教師系統；園所也因違規不斷，除了限期停招外，再開罰15萬、停辦1年。

新北市議員蔡淑君接獲多名家長陳情，林口幼兒園某教保員會打人，導致幼童心生害怕、不敢上學。經市議員通報教育局和警方到場調閱監視器，發現該園所光是從4月1日到28日，就有10多起不當管教情形，家長列出20條「施暴罪狀」，包括推頭、賞巴掌、罰站吃飯、抽走睡夢中孩童的睡袋，導致孩童翻滾撞到頭，甚至拉幼童的衣領在地上拖行，再往走廊「丟」出去。

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因不當管教事證明確，新北市教育局火速完成調查，表示此案已經查證屬實，必將嚴懲不貸，對於施暴教保員裁處最高罰鍰60萬元，並通報全國不適任教保服務人員系統，終身不得擔任教保服務人員。

此外，該園所去年就因為被教育局稽查發現有違法超收學生記錄，挨罰3萬元、6萬元，並處以停招至今年7月底，日前併案稽查又發現超收情況，再罰9萬元，違規超收累積罰鍰已達18萬元，且至明年1月底停招。

針對園內爆發嚴重不當對待事件，新北教育局也對該幼兒園未善盡督導管理責任，依「教保服務人員條例」第46條，裁處幼兒園最高罰鍰6萬元及停辦1年處分，並公告教保服務機構名稱及負責人姓名。

新北教育局表示，相關懲處預計6月底前就會走完行政程序，該幼兒園一旦停辦後，將協助現有中小班幼生約31人轉至其他園所就讀。