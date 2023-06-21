羅智強、游淑慧倡「藍白合」惹議　國民黨擬禁接受他黨站台輔選

▲國民黨前台北市議員羅智強日前發起「政黨輪替大聯盟」。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委參選人羅智強（大安）日前拋出「政黨輪替大聯盟」，游淑慧（士林、大同）也倡議邀民眾黨總統參選人柯文哲同台，令藍營人心浮動。適逢今（21）召開中常會，文傳會主委林寬裕指出，有3、4位中常委這些言行感到不以為然，因此會請考紀會審酌提出行為準則，除非事先取得地方黨部同意，否則不能跨黨替別人站台，也不能跨黨請別人幫自己站台。

林寬裕指出，中常會今有3、4位中常委對立委參選人羅智強所提「政黨輪替大聯盟」感到不以為然；同時也對立委參選人游淑慧提倡柯文哲同台認為不妥，痛批從政同志不能夠因為自己參選考量，就把整個黨忽略，要跟對手來合作，因此呼籲黨中央進行規範。

▲游淑慧主張「國會藍白合作過半、總統藍白各自努力」。（圖／記者周宸亘攝）

林寬裕表示，「這個已經是讓基層很多反映，認為這是很不應該的言論，我們也收到基層很多反映」，因此會請考紀會審酌提出行為準則，原則上要先取得地方黨部同意，否則不應該跨黨去替別人站台，也不應該跨黨請別人幫自己站台；例外才可以跟地方黨部溝通、報備獲得同意，則不在此限。

至於有媒體質疑，如果立委參選人不是用同台方式跨黨合體，而是「巧遇」方式合體，國民黨該如何處理？林寬裕回，這些細節要由考紀會來說明，他也沒辦法針對特別情形進行預判。