阮慕驊強吻摸胸　事後邀「去山上別墅」！受害人曬截圖：道歉輕浮

▲財經專家阮慕驊。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

財經名嘴、主持人阮慕驊遭News98前員工控訴藉著酒後在車上對她「嘴巴硬親上來、伸手進來摸我胸」，不過阮慕驊稱此為「莫須有指控」，也表示將保留法律追訴權；然而，前員工又發文指出，「道歉沒有這麼難」，並貼出對話紀錄，拒絕到山上別墅的邀約，阮慕驊不死心，又約她看電影《蜘蛛人》。

News98前員工再發文指出，自己沒有做錯事，也不需要理虧，「阮慕驊先生是您難辭其咎，也許需要大家的幫忙，讓阮先生喚醒記憶，道歉沒有這麼難，一直圓謊比較難」。她曬出與電台主管的對話紀錄，「低姿態是我一個做新人該有的態度，但我不應該被這樣對待」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲事發後，阮慕驊不斷邀約。（圖／翻攝自當事人臉書）



從截圖中可以看到，主管表示會向上呈報，並要她別怕，「會和老闆娘說，且也是保護妳的受害立場，截至目前我都沒有跟阮說些什麼，不會再造成妳的難堪」、「會保護妳並考量長遠的」。

前員工表示，當時車上只有她跟阮慕驊先生，「做了什麼事情，只有阮慕驊先生跟我知道，車子是你的，行車紀錄器也在你車上」，而且事發後阮慕驊仍不斷邀約，道歉態度也很輕浮。

前員工指出，事發後，阮慕驊約她到山上別墅，她拒絕後，對方又約她去看蜘蛛人，她依然沒有答應，「你說你福岡出差回來約吃飯，我也沒回應」。對於當時發生的事情，這5年來她都忘不了，只要打開電視聽到對方的聲音，腦中便浮現以往不堪的記憶，崩潰地立刻轉台。



▲受害者將事件告知主管。（圖／翻攝自當事人臉書）



針對前員工指控，阮慕驊日前曾發出3點聲明回應，強調這是莫須有的指控，若有任何人認為他有逾矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，他絕不迴避，未來也將不再針對此事表示意見。

阮慕驊聲明如下：

本人今日接獲親友關心，表示有人於臉書上指控本人於餐敘後有逾矩行為。

就此，本人謝謝親友的關心，並表達一下本人的立場：

1.這是莫需（須）有的指控，既然是不存在的事，本人不會也無從回應，任何口水戰及媒體戰都很無謂。

2. 如果相對人認為本人有任何踰（逾）矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，本人決（絕）不迴避。相對的，如果對本人名譽產生損害，本人也會保留法律追訴權。

3.這件事我已交由律師代為回應處理，我自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢我的法律顧問謝昆峯律師，他會幫我表達立場。

最後還是謝謝大家關心。