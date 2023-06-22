不斷更新／台版「MeToo」因1事狂燒！56位大咖黑歷史曝　名單一次看

▲近來「#MeToo」運動延燒各界。（圖／翻攝自當事人微博、臉書、資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

台版「#MeToo」運動延燒，不少大咖黑歷史全被起底。而起源是從5月底開始，一名民進黨前黨工爆料遭到性騷擾，貼文中引用台劇《人選之人－造浪者》的經典台詞「我們不要就這樣算了」，後續開始有越來越多受害者勇於發聲。對此，《東森新媒體ETtoday》為您整理各界遭點名名單。

政治圈



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▲METOO名單懶人包。（圖／記者朱祖儀製，下同）

1.薛朝輝

民進黨前黨工爆料，工作時遭到導演「輝哥」薛朝輝按頭靠肩、愛撫，甚至在廁所外堵人，向上通報還被吃案。貼文曝光後掀起眾人關注，因而引發台版「#MeToo」運動。

薛朝輝事後發聲明，指出若有任何動作引發誤會向當事者表達歉意，但對於不實的指控已委請律師，確保相關權益不受不法侵害。

2.陳右豪（否認）

另名民進黨前黨工透露，共同工作期間，同事陳右豪經常對她性騷擾，像是喝醉後摟腰、摸屁股、偷親臉頰。

對於指控，陳右豪否認性騷擾一事，「請社會各界不要再轉傳此錯誤之內容，並立即停止對於本人所有不實之指控，否則本人將被迫透過法律手段來捍衛本人的名譽。」

3.王丹（否認）



▲王丹因性騷一事遭提告。（圖／翻攝自Facebook／王丹网站 Wang Dan's Page）

受害者指控，在美國紐約某飯店遭知名民運人士王丹強吻、性侵，並於本月7日提告。

對此，王丹回應，「性騷」之事完全不存在，後續被告後則稱「坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避」。

4.何志偉

男網友指控，8年前被民進黨立委何志偉肢體騷擾，對方還在手臂上留下手機，告知「記得來找我喔，我等你」。

對此，何志偉致歉，「若無心的動作造成對方困擾，感到很抱歉」，未來會改變與民眾互動的方式。

5.洪智坤

有女導演指控，某次去高雄協助市長競選宣傳片，被一位H姓民進黨政治人物襲胸、從背後抱住，種種線索指向時任高雄市長辦公室主任洪智坤。

對此，洪智坤發文道歉，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

6.林男固（否認）

議員何孟樺透露，過去擔任民進黨青年部主任時部門曾處理一案，當時發現下屬有異狀，才知道對方被騷擾，加害者就是民進黨組織部副主任林男固。

不過林男固否認指控，強調沒有半夜打電話騷擾，也沒有寫情書，但仍致歉「對她造成的困擾，我真的很抱歉」。

7.傅崐萁（否認）



▲傅崐萁否認性騷指控。（圖／記者蔡儀潔攝）

媒體人董成瑜日前控國民黨立委傅崐萁任花蓮縣長期間，曾在一場餐敘上對她性騷擾，當時也有其他目擊者。

不過傅崐萁否認此事，強調自己從未利用權力關係對女性或下屬進行任何性騷擾情事。

8.張宇韶

民進黨青年部工讀一名女子指控，「張姓媒體人」多次想約她出去小酌、看夜景、泡湯等騷擾舉動。爆料曝光後，「雞排妹」鄭家純在文章下方點名張宇韶，並問「此案例是你嗎？」

張宇韶並無正面否認，僅回「感謝所有指正與關心我的朋友們」。

9.羅廷瑋

台中市議會2019年間發生議事衝突，民進黨前市議員賴佳微事後控告國民黨市議員羅廷瑋性騷擾。近來「#MeToo」運動延燒，此事又被重提，但羅廷瑋已獲不起訴處分。

10.吳乃德

台灣農村陣線前黃姓女工作人員指控，吳怡農之父、台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德在她大學期間進行性騷擾。

事後吳乃德公開道歉，表示將退出真促會、不再參與公共事務。

11.易俊宏

前台南市政府副發言人易俊宏，去年6月遭踢爆是性騷擾慣犯，任職教育部青年署講師時，還以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，惡行長達至少7年。

台南市長黃偉哲當時強調「絕不寬貸」，但民進黨籍台南市議員林依婷卻聘用易俊宏作為助理，在此次性平爭議被揭露。

12.羅紹齊

易俊宏被爆去年遭控性騷後，台北市議員徐巧芯指出，曾上過新聞的羅紹齊也是性騷慣犯，但仍在台南市府新聞處工作，質疑台南市府刻意包庇。

13.劉仕傑（否認）

一名女子控訴，遭男性政治人物「A男」性騷擾，並稱該男曾兩度競選台北市議員落選，線索指向時代力量前議員參選人劉仕傑。

對此，劉仕傑否認有性騷意圖，但透過臉書表示深切反省自責，向當事人表達最誠摯歉意。

14.顏志發（否認）

總統府資政顏志發被「小英之友會」前員工指控性騷擾。

顏志發先是憤怒提告，批評「完全是污衊」。不過他在本月6日下午發出聲明指出，本於尊重並支持性平調查的專業與權威，已撤回對不實言論提出誹謗之告訴。

15.徐佩勇

前駐菲律賓代表徐佩勇遭爆長期對菲籍女秘書性騷擾，除摟抱、強吻外，還有捏胸、強行脫衣、摸私處等脫序舉動。

對此，外交部證實，今年4月間獲知有關徐前大使疑似性騷擾情事。

16.李波Bartosz Ryś（否認）

曾任太陽花學運發言人的賴姓女子發文控訴，去年9月遭到時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś ）在其家中性侵。

不過，李波透過推特發文否認，指該案已經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官做成決定，認定指控不成立。

17.陳柏惟



▲陳柏惟被指控後發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）



前立委陳柏惟在本月15日遭志工團女成員指控，曾對她說「找妳當我的代理孕母」、「走啊！汽車旅館啊！敢不敢！」等語涉性騷。

對此，陳柏惟在聲明中表示，「對於巫小姐的指控與造成她不適的言論，我先在此誠摯的向她道歉」，也不參選2024立委選舉。

18.邱臣遠（否認）

一名曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子日前透露，工作期間遭到如今是立委的邱臣遠摸手等性騷擾。

對此，邱臣遠19日表示，對於這樣影射的不實指控，對他造成名譽的妨害，後續將提告，捍衛名譽。

19.張之豪

前基隆市議員陳薇仲日前發表文章，指稱民進黨基隆市議員張之豪除了會盯著女性胸部看，甚至還問她「是不是沒做過愛的女生都比較笨」，讓她相當不舒服。

對此，張之豪發表長文承認錯誤，並鄭重道歉。

20.曾柏文

前國民黨智庫研究員曾柏文遭爆料涉及性騷擾，不僅約女性在車上聊天，還對女性身體「靠得很近」、要求「抱一下」等，至少有5人受害。

曾柏文對此致歉，表示為過去因為分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。

媒體圈



1.王健壯（否認）

作家兼資深記者房慧真在臉書揭發，現任《上報》董事長王健壯也曾對她性騷擾，更直言王健壯應該是「慣犯」。

對此，王健壯發聲明喊冤，「我絕對沒有騷擾別人的動機與企圖，而且我一向支持＃MeToo運動，也一向支持性別平權與進步價值」。

2.劉永嘉

金鐘編劇鄭心媚透露，曾遭現任《中國時報》副總編輯劉永嘉性騷擾及恐嚇，並指出現任《風傳媒》總編輯夏珍當初還責怪她大驚小怪。

《中國時報》回應，已將劉永嘉停職調查中。

3.朱學恒



▲朱學恒表示，當下已經喝到斷片。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）



台北市議員鍾沛君指控，資深媒體人朱學恒去年一次餐敘後，趁著好友先行離去二度強吻她，更說出「反正你明天也不會記得」等誇張言論。

事後朱學恒坦承行為，但強調當下已經「喝到斷片」，完全不記得。

4.朱凱翔（否認）

無黨籍雲林縣議員陳芳盈指控，媒體人朱凱翔曾當面2度詢問，「我可以和妳打砲嗎？」透露至少有10名以上受害者。

對此，朱凱翔先是否認，「沒有的事，就是沒有」」，隨後又引用武俠小說《倚天屠龍記》的內容回應，疑似在影射「有人心懷叵測，意圖混水摸魚」。

5.阮慕驊（否認）

▲阮慕驊否認指控。（圖／記者姜國輝攝）

一名女電台前員工發文指控，多年前曾遭財經專家阮慕驊硬親、伸手進衣服內摸胸。

對此，阮慕驊發出3點聲明回應，強調這是莫須有的指控，若有任何人認為他有逾矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，他絕不迴避，未來也不再針對此事表示意見。

6.藍祖蔚（否認）

資深媒體人、現國家影視聽中心董事長藍祖蔚，遭知韓文化協會執行長朱立熙爆料是性騷擾慣犯，點名多位女記者、女主播都是受害者。

藍祖蔚在臉書貼文澄清否認，但因不想成為政治砲灰，也宣布請辭國家影視聽中心董事長一職。

演藝圈



1.黃連煜（否認）

近來有網友爆料，遭一名金曲歌王在工作室性侵，影射去年奪下金曲獎客語歌王的歌手黃連煜。

對此，黃連煜發出聲明否認，強調「性侵一節絕非事實」。

2.邱晨

日前導演彭啟原發文，30年前曾帶一名女實習生到部落拍攝節目，不料遭到知名男歌手性侵，近日才得知事情真相，雖然該歌手也已離世，但還是忍不住公開他的身分，就是曾入圍金曲「特別貢獻獎」的邱晨。

3.周格泰（否認）

名媛黃景俐日前控訴，新人時期曾被周格泰導演性騷擾，對方不僅強摟、強吻她，還把她的頭硬壓到胯下。

對此，導演周格泰的公司大路視聽也否認指控，「這個是蠻無中生有的事情。」

4.許傑輝



▲許傑輝宣布退出演藝圈。（圖／記者周宸亘攝）



有男學生在「黑特劇場」開出第一槍，透露多年前曾上過許傑輝的表演課，第一堂就被要求模擬性愛配音。隨後多名女星指控，曾被許傑輝襲胸、摸臀等。

許傑輝6月15日宣布退出演藝圈，停止所有活動。

5.黃健瑋（否認）

有女網友爆料，《人選之人-造浪者》其中一名男演員有「趁機性交」，3線索指向黃健瑋。

對此，黃健瑋回應，「對於報導中近廿年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控將委由律師進行後續的法律動作」，近日也委任律師正式發出2點聲明，指出爆料內容非屬實，盼各界勿再捕風捉影，以訛傳訛，侵害其人格法益

6.宥勝



▲宥勝事發後在粉專道歉。（圖／翻攝自「宥勝之旅」臉書）



有女網友在臉書爆料，某次送宥勝回家遭襲胸2次；另一名女子也指控，宥勝曾以借廁所為由進到女同事家，跨坐在女方身上強吻、舔耳、解開內衣等。

同日下午，宥勝在粉專發出道歉聲明，坦承曾對前員工性騷擾，「面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起」。

7.黃子佼



▲黃子佼道歉後自殘。（圖／記者周宸亘攝）



女網友爆料，17歲時認識黃子佼，孰料在宿舍樓下被要求上車後遭強吻；事後黃又約她到飯店房間探班，還要求拍裸照，她當下哭出來，還被對方說「你流淚也很美」。

事後，黃子佼拍出3段影片道歉，同時扯出13名藝人醜聞後，自殘送醫急救，目前已經出院。

8.炎亞綸（否認）



▲炎亞綸否認偷拍。（圖／記者李毓康攝）



網紅耀樂透露，2018年和炎亞綸交往遭偷拍性愛影片，對方甚至曾不顧他意願發生關係，還同時和多人交往。

事後炎亞綸發文坦承交往，並證實有過私密影片，是修手機時被有心人士外流。21日他也現身耀樂記者會現場致歉，但否認偷拍行為及強迫性交情事。

9.NONO



▲NONO宣布停止演藝工作。（圖／記者李毓康攝）



小紅老師21日開記者會公開指控Nono性騷擾，並提供了多位受害者私訊截圖，經過粗估計算受害者多達近20人，甚至有女子遭性侵得逞。

對此，NONO在遭到指控後首度發聲，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NO NO」。

藝文界

1.貝嶺（否認）

「人選之人－造浪者」編劇之一的簡莉穎今天在臉書發表長文，指控大學時期曾遭中國流亡詩人貝嶺性騷擾。

據《中央社》報導，貝嶺回應，「這完全是一個杜撰」。

2.陳芳明



▲陳芳明遭控是性騷擾慣犯。（圖／翻攝自陳芳明臉書）



政治大學台文所校友、台灣社運人士江昺崙指出，作家陳芳明是性騷慣犯，台文所的學生都耳聞過陳芳明的不堪故事，當時其他老師們則是提醒女學生「自己留心一點」。

對此，陳芳明並未回應，政大則稱，校方堅定捍衛性別平權，性平會機制完備，一切個案將依照法規秉公處理。

3.張鐵志

作家張鐵志日前在臉書上自曝，20多年前唱KTV時「喝到斷片」，手觸碰到學妹的身體，但隔天當場道歉，對方也接受。

4.司強（否認）

法籍藝術家司強（Jean Scuderi / Jean Noël Scuderi）近日被3位以上學生，或因公合作往來之女性指控性侵、性騷。

對此，司強發出聲明表示，「我從未有意對任何人造成傷害」，也不認同網路上主觀言論的拼湊，誇大渲染且直接將他塑造成負面形象的作法。

5.李文勳



▲李文勳遭爆性侵。（圖／翻攝自Facebook／我愛 戲曲天王 李文勳）



日前有網友在臉書「黑特劇場」爆料，在求學階段曾被「戲曲王子」李文勳要求留宿過夜，半夜遭對方撫摸及吸吮性器官。

對此，李文勳並未對外說明，但他參與唐美雲歌仔戲團年中大戲，劇團緊急發出聲明「確定換角」。

學術界

1.石計生

女網友指控，10年前在東吳大學社會系擔任助教期間，遭教授石計生摟腰性騷，且受害不只她一人。

對此，系主任周怡君回應，學校已告知會聯繫當事人，啟動調查，等待調查結果出爐，之後進行討論處置。

2.謝國欣（否認）



▲中正大學傳出教師騷擾女校友事件 。（圖／記者翁伊森攝）



中正大學一名女校友日前在臉書指控，曾遭副教授謝國欣性騷擾，包括游泳時要幫她綁游泳綁帶，抽筋時幫忙按摩卻按到大腿根部。

謝師事後發出聲明，反駁網路傳播都是不實言論，指相關言論扭曲事實、斷章取義，皆屬錯誤不實指控與描述。

3.劉育成（否認）

民進黨南投立委蔡培慧日前與受害人開記者會，揭露南投狼師、現任大鞍國小校長劉育成，從30年前就開始猥褻女學生，甚至把國小女同學當「後宮」，性騷行為持續將近30年。

劉育成回應靜待調查，保留法律追訴權，但也強調若是真的，「能活到現在嗎？」

4.黃芳進

有學生在Dcard指出，嘉義大學體育與健康休閒學系教授兼系主任黃芳進，在指導碩士論文期間，經常伸出鹹豬手。

對此。嘉義大學發聲明指出，已召開校教評會決議，疑似行為人教師自接獲書面通知之次日起至9月10日暫時予以停聘，靜候調查。

5.簡義明

國立成功大學台灣文學系所學會臉書轉貼畢業校友的指控，稱系上副教授簡義明性騷擾，還讓女學生懷孕，家長更為此找上，系辦算帳，受害者至少有10人。

對此，簡姓副教授並無回應，成大校方則表示，已收到通報，將依程序展開全面擴大性平調查。

6.張健



▲台大文學院發出聲明道歉。（圖／記者許敏溶攝）



資深媒體人馮賢賢在臉書發文，表示自己40年前在大學畢業時，曾受到台大中文系教授張健性騷擾，向校方舉報後，由當時的文學院長朱炎親自調查，但後續都沒有收到結果，質疑被吃案。

當事人張建和朱炎已經逝世，台大文學院則發出聲明，稱當年有立案調查，認定被檢舉人（指張健）行為不當、逾越分際，但沒將處理結果告知當事人，因此鄭重致歉。

7.黃恩暐

一名曾在實踐大學媒體傳達設計系就讀的女學生指控，遭系上老師黃恩暐在廁所裝針孔偷拍，事件曝光後還被威脅「講出去，未來別想在設計領域混」。

對此，實踐大學媒體傳達設計系回應，接獲陳情後，已立刻介入調查並通報教育部，若有遭遇相關情節者，亦會積極協助被害人。

8.陳永龍

山岳攝影師「雪羊」在臉書上指出，台灣師範大學公領系副教授陳永龍在「山岳圈」早已惡名昭彰，經常利用「營造師生戀錯覺」接近女學生，進行肢體接觸。

對此，校方回應，已依性平相關規定通報，會秉持毋枉毋縱精神，查清事情真相，回給被害者一個公道。

9.李明璁（否認）

有女學生在網路發起「李明璁受害事件募集」，指台大前助理教授李明璁涉嫌誘導女學生發展私人感情，恐有多人受害。

台大社會系發聲明指出，已依法通報性平會處理；李明璁在臉書回應，對因感情關係處理不當而受傷的朋友，感到抱歉，但強調無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，將辭去目前所有教職且未來將不再任教，並願意配合一切性平相關調查。

網紅界

1.厭世工程師



▲厭世工程師道歉。（圖／翻攝自臉書）



臉書粉專「厭世工程師」日前遭外拍小模踢爆，長期性騷擾、外流他人私密照，甚至侵害年幼子女。

對此，厭世工程師發文向受害者們道歉，並強調會針對傷害事實進行彌補，粉專也已經關閉。

2.權自立、權自強兄弟（否認）

讚點子數位行銷執行長、社群行銷講師權自強的課程近來頻打廣告，但他的黑歷史也被挖出，曾替哥哥權自立架設網站，販售性侵未成年女童的影片，最小的受害人甚至年僅3歲。

權自強在臉書回應否認犯罪，聲稱當年檢察官沒有證據，僅憑自由心證「找了罪名對我判了緩刑」。

3.多米多羅（否認）



▲李雨禧與多米多羅去年合作拍影片，近來控訴男方性騷擾。（圖／翻攝自YouTube／多米多羅Domidolo）



台藝大國樂系琵琶女神李雨禧指控，和YouTuber「多米多羅」合作時遭性騷擾。對此，男方以千字文澄清，強調「從頭到尾我並沒有強迫她做任何事情」，雙方不斷隔空對話。

多米多羅6月17日將未曝光的對話公開，引發外界討論。對此，李雨禧同日回應「我們法院見」。

4.蕾拉



▲蕾菈向統神道歉。（圖／翻攝自Facebook／亞洲統神-張嘉航、蕾菈 Lyla）



知名遊戲實況主「亞洲統神」（張嘉航）近日坦言，3年前被YouTuber蕾菈（Lyla）強吻感到不舒服，「覺得我受到性騷擾」。

對此，蕾菈6月18日發文道歉，但因為語帶戲謔再次炎上，19日二度道歉，表示是自己沒有拿捏好界線。統神也回應，知道只是為了節目效果，當時雖然感到不舒服，但改口稱不認為遭到性騷擾。

體育界

1.張姓裁判

熱門台劇《通靈少女》故事原型人物劉柏君響應臉書「#MeToo」運動，曝光她過往在棒球裁判圈發生的事，當時一名張姓男裁判以排班為由約她碰面，儘管她已避免來往，但有一次在河濱球場碰面，仍被對方從背後熊抱。

其他

1.張凱強

有被害者2021年貼出，被NGO組織「數位女力聯盟WIDI」秘書長張凱強騷擾的對話，指控對方經常傳訊息騷擾，叫她起床、說她是「小豬」等，還會過問私人問題。原本該文章設為僅限好友觀看，近來「#Me Too」風波延燒，才將貼文轉為公開。

對此，數位女力聯盟WIDI於7日召開臨時理監事會議，決議針對此案成立性騷擾事件調查小組，並委請具性平專業的專家學者作為調查委員一同協助進行調查，在調查期間將停止涉案同仁秘書長張凱強的職務。

2.蔡中岳

曾任職環團的曾姓女子日前在臉書貼文表示，10年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰、摸腿性騷擾。

對此，地球公民發表聲明，對本案已展開調查，將循相應法律規定及基金會性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸，調查期間則暫停蔡中岳的行政職務。

蔡中岳則在臉書發出聲明，表示當下已立即道歉，現在仍願意為這件事情再一次深深致歉，將會虛心接受調查結果。