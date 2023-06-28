為重啟服貿槓上！柯文哲嗆邱顯智「陰險狡詐」　王婉諭：應回答3問題

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張重啟服貿，立委邱顯智批柯「背叛走上街頭世代」，柯則反嗆「陰險狡詐政客」。時代力量立委王婉諭28日表示，這樣的批評對邱顯智不公允，反觀十年前柯醫師稱「服貿一簽，高階醫療人員跑向中國，低薪中國人員湧入台灣」，如今將服貿列為選項，柯應先回答3個問題：為何民眾黨從未提案兩岸協議監督條例、如何保證服貿利大於弊、是否以九二共識為前提商議？

柯文哲日前被爆出在其「國政白皮書」有重啟服貿主張。柯文哲先是否認，表示這只是內部討論，就嗄出去一條龍作業，是很典型的抹紅認知戰，2日後接受廣播節目專訪時，又稱若當選「先立兩岸監督條例，然後先貨貿再服貿」，態度反覆。

對此，王婉諭表示，時代力量的成立，和318運動所激起的公民參政浪潮密不可分，「我們絕不會遺忘時力肩負的歷史任務，身為黨主席的我，更不會放下堅持。」



對於重啟服貿議題，王婉諭指出，時代力量不僅對中國的威脅持續發出警訊，同時也是唯一一個持續將《兩岸協議監督條例》送進兩屆國會中審查的政黨，「如今面對重啟服貿的討論，我們當然無法靜默。」



對於柯文哲批評邱顯智是「陰險狡詐的政客」，王婉諭直言，這樣的評價，對邱顯智非常不公允。十年前以一名民間律師的身份來參與運動的邱顯智，在成為邱委員後，依舊秉持初衷，在立法院中捍衛程序正義。相較之下，十年前曾以「服貿一簽，高階醫療人員跑向中國，低薪中國人員湧入台灣」提出警訊的柯醫師，如今卻又將貨貿、服貿列為選項。



王婉諭表示，318運動，之所以會成為改變台灣近代歷史的重大事件，就是因為他匯聚了來自各方的力量，從下而上的撼動社會，透過民間的力量，改變了政府決策。這股力量不屬於任何「政客」。然而這場運動究竟該何去何從，任何「政客」都有義務要向群眾交代立場。



王婉諭指出，自己要請教柯文哲三個問題：



第一，王婉諭直言，「如果您認為，程序正義是您最大的堅持，兩岸經貿往來，必須要立法通過監督機制，那為什麼三年多來，民眾黨都沒有提出監督條例？」

第二，王婉諭表示，記錄顯示柯醫師當初對服貿深表疑慮，現在又是哪些時空環境的轉變，讓柯主席覺得不需反對？我們看到的轉變，是中國從「和平崛起」走到現在的「美中對抗」，如今提出貨貿服貿，無非是要透過協議擴大台灣與中國進行經濟整合，柯主席如何保證會利大於弊？

第三，王婉諭指出，對於服貿的討論，今天國台辦已經「歡欣鼓舞」表示贊成，並強調在九二共識的前提下即可復談。若要重啟貨貿與服貿談判，柯主席難道能認同以九二共識為前提商議？經濟上又預計要開放哪些產業項目？



王婉諭表示，當年的自己是台灣公民社會的一員，也是一位憂心的媽媽，「如今的我，是時代力量的黨主席。而不論在什麼崗位上，我不會忘記使命，更不會遺忘理想。我更相信這些重要的問題，作為政黨的領袖，不需要隨口說人陰險狡詐，都應該說清楚、講明白的。期待柯主席的正面回應。」

