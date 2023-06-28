綠委揭柯文哲主張3變化　直言「他是全台最懂九二共識精髓的人」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲28日受訪時表示，九二共識一直找不到明確定義，為何要侷限在一個名詞？搞得大家都不高興，有實質交往、有善意更重要。民進黨立委林俊憲列出柯文哲不同時期對九二共識的解讀，第一代阿北「九二共識就是下跪投降。」、第二代「九二共識被污名化了。」、第三代「九二共識定義不清。」林感嘆，全台灣最深得九二共識精髓的人，恐怕就是柯文哲。

林俊憲表示，自己是真心的稱讚柯文哲，用行動完美詮釋了九二共識被發明出來的用意：見人說人話、見鬼說鬼話，「換句話說，你怎麼解釋九二共識都對，就算同一個人換三種說法也算對，因為它被發明出來就是這個作用。」

對於九二共識的詮釋，林俊憲指出，當年蘇起發明這個名詞時，他說九二共識叫做「一中各表」，可是到中國那邊又只剩下「一中」，雙方的交集只有一中，各表只是用來欺騙台灣人，民進黨執政後當然不可能接受，才有小英總統2019年回應習近平的發言，絕不接受九二共識，點破所謂的「創造性模糊」，這就是民進黨對九二共識的定論。

林俊憲直言，可以發現，截至目前為止，九二共識就有民進黨、國民黨以及中國版三種解釋，而且好像也都合理，「端看你對台灣主權採取什麼立場，九二共識就是那麼神奇的東西，那再加上柯文哲的三種版本也不過分吧？反正這不就是九二共識被發明出來的意義嗎？」

林俊憲指出，柯文哲幾乎在面對所有重大議題時總是立場反覆，但九二共識這題反而要感謝他，用行動證明九二共識就像柯文哲，就是一個立場隨時可以改變、毫無核心概念的東西。唯一可以確定的是，九二共識絕不能作為決定台灣未來的主張，畢竟國家主權哪能用這種模糊不清的方式來定義呢？

林俊憲表示，昨天自己才說金溥聰加入後，侯友宜遲早要承認九二共識，沒想到帶起這個話題的又是柯文哲，就跟服貿一樣，這下只能拿香跟拜了，「反正賴清德是絕不可能接受九二共識，柯文哲也講了，現在就差你一個，趕快表態吧！不要總是當老三好嗎？」